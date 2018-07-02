小週末來吃「飽」！臭豆腐鴨血堡PK日式炒麵堡有看頭

暑假限定「小周末吃個堡」。（誠品行旅提供）

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中時電子報
／整理報導

炎炎夏日要如何吃開胃？週三有「小週末」之稱，是慰勞工作辛苦的你的「小確幸」！可曾想過漢堡隨著各國文化特色，也有不同料理方式！當台式夜市經典美味臭豆腐鴨血也能製作成漢堡，和日本卡漫裡常出現的「日式炒麵堡」一同品嚐，會擦出啥樣火花！還有消暑沁涼的「芒果雪酪泡芙堡」、喚醒旅人曼谷魂的「青木瓜打拋豬肉堡」等！7種特色漢堡要你吃飽飽！

「臭豆腐鴨血堡」（左）、「日式炒麵堡」（右）。（誠品行旅提供）

關於漢堡的誕生地眾說紛紜，根據ABC新聞的總結：「它可能是來自各國不同地區的多人智慧結晶」。從十九世紀至今，漢堡無疑的以其美味又方便食用的獨特魅力收服大眾味蕾，在世界各地遍地開花，成為流行於國際間的庶民美食。

「青木瓜打拋豬肉堡」。（誠品行旅提供）

eslite hotel誠品行旅為讓旅人能一次盡享漢堡的一百種滋味，一樓無國界料理餐廳The Chapter Café即日起至08/31推出暑假限定「小周末吃個堡」活動，每周三晚餐時段優惠價，即可無限享用多達七款融入日、韓、泰、台、美、中等各國國民美食元素的小漢堡，以及美式炸雞、薯條、洋蔥圈等深受喜愛的美味炸物。

豐富的口味包括展現美國牛肉濃郁香氣與嚼勁的「經典美式漢堡」；清爽惹味、喚醒旅人曼谷魂的「青木瓜打拋豬肉堡」；韓劇裡的熱門美食「春川炒雞肉堡」；將紅透英國、澳洲的東方漢堡-刈包結合中國江浙名菜的「東坡肉堡」；華麗變身台灣地道夜市小吃的「臭豆腐鴨血堡」；盛行日本街頭的傳統小食「日式炒麵堡」；亦有消暑沁涼的「芒果雪酪泡芙堡」，邀請旅人用舌尖放肆踩點，熱烈展開下班後的精彩生活。

為讓旅人享受更歡樂隨性的味覺體驗，活動期間凡四人前來用餐即加碼贈送每桌西班牙金星頂級啤酒一瓶，尾韻帶有蜂蜜香氣，口感如香檳般細緻迷人，一口漢堡、一口啤酒，美好的小周末就該如此。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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