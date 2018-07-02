導師遭控拿菜刀威脅特教生剁手、迫吃辣椒 教部重啟調查

2018年07月02日 11:12 中時 林志成

「特教學校是刑場嗎？竟然放任老師拿菜刀威脅學生要剁手！」人本教育基金會今天指控，某就讀一般國中的特教生，今年2月轉到某國立特教學校，沒想到開學不到2個月，就被該班2位導師用各種行刑手段嚇到不敢進班，內心飽受折磨。

對於這起個案，學校已完成調查，認定老師僅有教學瑕疵，記申誡處分。不過教育部國教署特教科科長賴東榮表示，從人本提供的資料中發現新事證，因此國教署將重啟調查，預計1個月內完成，給各方交代。

人本教育基金會今天上午帶著A生的爸爸到教育部門口陳情，要求徹查特教學校導師長期虐待A學生的行為，他們相信，A生不是個案，而是這個學校的管教出了大問題，教育部應該大力整頓，將不適任老師淘汰。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，今年2月，A生從一般國中轉學到某國立特教學校，希望能得到更多專業的輔導。沒想到在4月24日那天，A生放學回家後跟爸爸說，「老師要我吃辣椒」、「且不讓我喝水」，爸爸因此去學校申訴，才發現小孩子受到的待遇。

馮喬蘭表示，A生是中度智障，有些許表達能力，有次他拿同學的東西，該班林姓導師便拿了一把菜刀，把A生叫到廁所去，先以菜刀大力敲拉門，接著說：「如果你再拿東西，就把你的手剁掉！」讓A生極為害怕。

馮喬蘭繼續說，有同學說東西被A生拿走，林姓導師便叫A生把紙尿布戴在頭上，直到東西找出來才能拿下來。A生戴了一整天紙尿布，覺得丟臉，因不想被別班同學看到，都不敢離開教室。

馮喬蘭指出，林姓導師偕同社工到A生家說要去找同學遺失的東西，竟拿走A生最喜愛的6個皮卡丘及其他布偶，作為班上同學集點的獎品，還要求A生親自剪破自己最心愛的布偶，製作成鉛筆袋給同學用。

A生的爸爸哽咽的說，小孩子被這樣對待，他很心疼，但學校卻一副沒事的樣子，他難以接受，因此希望教育部國教署重啟調查，給他們一個交代。

(中時 )