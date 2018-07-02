談產業轉型　蔡總統：只許成功 不許失敗

蔡英文總統（前中）今日出席中央研究院召開兩年一次的院士會議，會後和大家舉行合照時，有反年改民眾突然現聲高喊抗議，讓她尷尬揮手回應。（趙雙傑攝）

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旺報

中研院2日起連續4天舉行院士會議，總統蔡英文致詞時表示，我國正處於專業轉型的時刻，經濟、產業、人口與能源等政策，都在進行相當大的轉型過程，她期許各界共同為國家一同努力，而轉型「只許成功，不許失敗」。

蔡英文表示，中研院院士會議匯集來自全球200多位院士前來參加，透過會議討論，相信能為台灣的學術、科技以及教育，做出很大的面向，於此代表國家，對中研院及院士表達誠摯的感謝。

蔡英文還指出，我國正處於專業轉型時刻，期盼透過中研院以及院士們的專才，彼此合作，並展開跨領域研究，能在重要問題上，尋求關鍵的突破，共同為國家發展提出助力，中研院做為我國最高學術殿堂，期盼能發揮動見觀瞻的影響力。

中研院院長廖俊智在致詞時，強調對基礎研究的重視，蔡英文也在致詞時回應廖俊智，表達同樣重視，因此在預算上，將長期投資基礎科學、培養創新人才，而在法治政策面上，也已翻修〈科技基本法〉，並推動「創新產業及建計畫」，都是展現政府對基礎研究的具體支持，「我們把根基打好，國家發展才能永續前進」。

蔡英文另也提到，中研院南部院區負責南部科技產業能量，目標在於提升學術整體能量，今年5月正式動土，她也參加動土典禮，代表政府對科學研究與中研院的高度重視，此外，更發展國家生技研究園區的啟用與發展，代表政府發展生技與生醫的決心。

(旺報 )

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