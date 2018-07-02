談世大運申請經驗 柯P：可能大陸放水才會過

台北市政府2日舉行市政體驗營開幕活動。（吳堂靖攝）

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台北市政府2日舉行市政體驗營開幕活動，吸引62位國高中及大專學生參與，會中開放學生提問，問題包含五大案、世大運、雙城論壇等，有學生問及未來是否有機會舉辦類似世大運的大型賽事，柯文哲坦言，2017世大運可能是大陸放水才會通過，台灣要以國家名義參與大型賽事並不容易。

台北市政府 2日舉行市政體驗營開幕活動， 會中開放學生提問，有同學提問，台北有了辦世大運的經驗，未來是否還有機會舉辦？對此，柯文哲表示，2017台北世大運證明台灣有能力辦大型賽事，不過很誠實地講，如果是以國家為名義的大型賽事，如亞運、奧運等，在未來的時間都蠻困難的，因為中國一定會抵制！

柯文哲表示，世大運當時是在2011年馬英九、郝龍斌主政時代通過，也許是大陸放水就過了，台灣未來要以國家為名義辦大型賽事不太容易，但還是可以使用非國家名義突圍，如以國際扶輪社為名義，台灣還是要盡最大的力量爭取國際能見度，大規模如果沒辦法，可以把握小規模游擊戰，讓世界看見台灣。

至於，世大運期前因陳抗團體阻礙選手出入動線，導致開幕式一度開天窗，柯文哲為此震怒，更直接在網路上與網友對嗆，點名留言者和反年改團體都是王八蛋。對此，柯文哲表示，人都有情緒，當初認為人民有表達權益的自由，設了4、5個陳抗區，但年改團體還是越線了。

(中時 )

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