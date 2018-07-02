台南政壇震撼彈？前台南縣長蘇煥智正式宣布參選台南市長

前台南縣長蘇煥智宣布參選下屆台南市長，不少民眾到場支持。（洪榮志攝）

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蘇煥智強調，推動台灣的地方再生運動、振興在地經濟，「讓年輕人在地方有足以養家的工作機會」，是他投入選戰的關鍵原因。（洪榮志攝）

前台南縣長蘇煥智2日正式宣布參選下屆台南市長，讓年底的台南市長選舉發展成6搶1，為全台最多人參選的縣市。蘇煥智強調，推動台灣的地方再生運動、振興在地經濟，「讓年輕人在地方有足以養家的工作機會」，是他投入選戰的關鍵原因。

蘇煥智上午在台南市永康區桂田酒店舉行「故鄉的呼『煥』」台南鄉親歡迎蘇煥智返鄉參選市長記者會，現場湧入大批蘇煥智的支持者及友人，現任市議員曾王雅雲及多位議員參選人也出席。

蘇煥智說，台南縣市合併升格已近8年，但2017年營業銷售總額比合併當年2010年還少7％，代表升格直轄市後反而經濟哀退，大家更窮了。同時，還有22個鄉鎮市區人口減少幅度，比合併升格前更大，代表升格不但沒有發揮互補效果，均衡城鄉發展，反而更加速鄉鎮地區的邊緣化。

蘇煥智認為，由於產業的營業稅、所得稅、貨物稅都是中央稅收，地方只能收到土地稅及房屋稅，導致地方雖認真招商，但稅收卻由中央獨享，這種不公平的現象，卻一直沒有人提出檢討，這正是台灣地方貧窮化、地方發展困難的關鍵。這些問題該如何在制度上徹底解決？推動台灣地方再生運動、振興在地經濟，就是為了解決地方邊緣化的根本處方。

蘇煥智還批評，指在經濟下滑的情況下，行政院長賴清德在台南市長任內，不但房屋稅漲了81％，還創下房屋稅調漲全國唯一追溯15年的追稅第一名；因為追溯15年受影響的戶數將近12萬戶，多徵稅額每年約22億元，8年就176億元，人民有苦難言，台南人正期待「一個興利的政府」，期待有「更好賺吃的生活環境」。

蘇煥智表示，經過2個多禮拜跟老朋友的徵詢後，他決定回到台南市參選市長，希望能夠為台南鄉親打造「一個興利的政府」。如果他當選市長，將停徵追溯15年，已徵者退稅。他還會代表市府向大家道歉，並建立不會硬拗的公務文化，公務人員是要服務市民，不是服務市長。

(中時 )

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