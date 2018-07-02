世足花絮》西班牙意外沉船 爽到英格蘭

西班牙淘汰後英格蘭形勢大好，圖左為英格蘭隊長肯恩。（美聯社資料照）

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中時電子報

本屆世足賽頻頻爆出冷門，連「鬥牛士」西班牙都在PK戰中慘遭「戰鬥民族」俄羅斯淘汰、16強止步。歷屆世界盃冠軍俱樂部中，目前只剩法國、烏拉圭、巴西、英格蘭還在奮戰，其中法、烏已晉級8強，將在下一輪交手，又會淘汰一隊。

2018俄羅斯世足瘋一夏

本屆世足賽、4屆冠軍義大利（1934、38、82與2006年）未能打進32強會內賽，另一支4屆冠軍德國（1954、74、90與2014年）則在小組賽意外被淘汰。到了16強賽，2屆冠軍阿根廷（1978、86年）又敗在法國（1998年冠軍）腳下，昨天（1日）輪到西班牙（2010年冠軍）意外輸給俄羅斯，剩下4支冠軍隊繼續向前邁進。

而在西班牙淘汰後，籤表下半部只剩下英格蘭（1966年冠軍）一支曾拿過冠軍的勁旅，形勢大好。前英格蘭隊長魯尼表示，多支傳統球隊先後出局，為英格蘭創造了奪冠的契機，2018年是「足球祖國」奪得第二個世界盃冠軍的好機會，要好好把握。

小組賽最後一場英格蘭與比利時交手，英格蘭以0比1落敗，對這種結果全隊上下反而欣然接受。因為進入16強淘汰賽後位於籤表下半部，馬上避開烏拉圭、葡萄牙、法國、阿根廷、巴西等強隊。如今俄羅斯又意外淘汰西班牙，無異幫英格蘭搬掉一塊大石，爭冠路上又少了一個阻礙。

(中時電子報)

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