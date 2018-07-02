台中花博全期間票即日起預購 平均每日不到12元

2018年07月02日 11:13 中時 盧金足

花博「全期間票」，票面設計採石虎家族和歐米馬合體的超萌圖樣。（圖／台中市政府提供）

台中世界花卉博覽會將於11月3日開，繼「最早鳥票」、「早鳥票」及「預售優惠票」後，台中市政府再推出「全期間票」，即日起開放透過花博售票官網預購，原價2,500元，優惠價2,000，相當於8折，優惠至10月15日止，歡迎把握機會，提早搶優惠。

市府表示，台中花博提供多樣化的票券選擇，滿足不同購票需求，這次推出「全期間票」，票面設計採石虎家族和歐米馬合體的超萌圖樣，憑票可在花博173天展期任意暢遊各大展區。

若以預購優惠價2,000元計算，平均1天門票不到12元。全期間票屬記名票券，購買時須填寫個人基本資料並附上相片，票券不得轉予他人使用。

即日起透過網路預購的民眾，可藉由花博售票官網上傳大頭照。錯過網路預購者，也可在花博11月3日開幕後，至售票窗口拍攝大頭照並現場購票製卡。

市府表示，花博自11月3日起至2019年4月24日，展期長達半年，除「全期間票」，單日使用的「預售優惠票」也持續熱銷，將販售至7月31日止。未來將持續提供多樣化票券，包括紀念套票等多種優惠票種，讓民眾擁有更多元的入場及逛展選擇。

(中時 )