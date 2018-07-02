獨家》震撼！ 唯一德式烘焙連鎖餐廳 靈魂人物離職

2018年07月02日 11:13 工商 姚舜

麥可溫德烘焙的各式道地德式雜糧麵包，讓「酸麵糰」在台灣再也不是陌生名詞。(攝影／姚舜)

〈溫德〉的〈德國節麵包〉，撫慰了在台的德國僑民思鄉情懷，也吸引了許多台灣食饕。(攝影／姚舜)

在〈溫德德式烘焙餐館〉可以買到整模的道地〈黑森林蛋糕〉，也可以單點一塊。(攝影／姚舜)

位在內湖的〈溫德德式烘焙餐館〉占地很大，內湖科學園區上班族有一處歇腳地。(攝影／姚舜)

為維持「德國風範」，〈溫德德式烘焙餐館〉連店招都以鋳鐵手工鍛造。(攝影／姚舜)

台北知名德國麵包與德式餐飲連鎖餐廳、在台北天母、內湖與東區皆有連鎖門市的〈溫德德式烘焙餐館〉的靈魂人物麥可．溫德（Michael Wendel）稍早宣布，已自昨（7/1)日起結束與餐廳股東20多年的合作關係，並卸除溫德德式烘焙餐館所有職務，消息令人錯愕震驚，並讓許多許多德國麵包糕點與美食的老饕擔心：以後到那買麥可作的德國美食？

臉上有一對酒窩，笑起來讓人感覺很友善溫暖的麥可．溫德，並沒有詳細說明他去職的原因，僅表示自己來到台灣後娶妻、生子，他非常台北這個城市給了他生根的機會，並感謝台灣各界好友這二十多年、7000多個日子的照顧與支持。麥可．溫德說，自己正準備開啟新的人生旅程，同時也會持續向下扎根幫助台灣年輕廚師參與國際競賽，他並向食饕喊話：我們很快會再見！

麥可．溫德雖然未解釋自己究竟為什麼跟合 了20多年的餐廳股東拆夥、分道揚鏢？惟據了解與離耳職老員工透露，關鍵在理念。股東希望烘焙產品與菜餚能跟著市場潮流走，但麥可．溫德則堅持維持「德國精神」，「道不同」，最後終究分手。

出身烘焙世家的溫可、溫德老家在德國海德堡近郊，1996年他來到台灣不僅與台灣食饕結緣，也決定在美麗寶島生根。20多年來，〈溫德〉品牌從第一間中山北路六段上的輕食烘焙坊，到2004年擴展到佔地百坪的天母旗艦店，2010年進軍台北東區，經典奢華店裝、精緻德國佳餚受到歡迎， 2011年〈溫德〉更進一步點亮內湖、讓摩登的內湖科學園區上班族有一處歇腳地。

麥可詮釋演繹的德國麵包、蛋糕、 甜點與食物，不僅慰藉了旅台德國居民的思鄉情懷，也得到許多台灣食饕與吃貨青睞。麥可．溫德更將宛如德國人過年的「德國啤酒節」在餐廳復刻，讓德國文化和在地台灣有更深的連結，悠揚樂聲、啤酒、美食與歡樂，陪伴了上萬個客人，每年並吸引愈來愈多德商參與贊助，其中包括了航空、汽車、啤酒、家電…，甚至德國駐台代表亦都參與，此不僅顯示了麥可、溫德的好人緣，也凸顯〈溫德德式烘焙餐館〉在傳遞德國飲食文化下的功夫夠深，才能得到認同。

德國菜再絕不僅只有香腸與豬腳，在麥可．溫德率廚藝團隊研發下，〈溫德德式烘焙餐館〉菜單持續推陳出新，各式德式口味菜餚與市場獨創的〈德式火焰薄餅〉更引領市場風騷，被同業紛紛仿效。

〈溫德〉的〈德國結麵包〉、〈活康麵包〉等各式道地德式雜糧麵包，讓「酸麵糰」再也不是陌生名詞。而濃郁的〈香蕉蛋糕〉以及包括〈黑森林蛋糕〉在內的蛋糕與甜點，更讓甜點控對德國糕點刮目相看。

如今麥可結束與股東長達近20年合作關係，並卸除溫德德式烘焙餐館所有職務，〈溫德德式烘焙餐館〉的品牌與餐廳都還在，但一手建立廚房生產系統與菜單的德國大廚麥可溫德離開後，台灣發展最成功的德式烘焙連鎖餐廳未來是否能持續維持「德式風範」，是熱愛「德國味」的食饕與吃貨關注焦點。

(工商 )