一連串巧合！同姓名考生 跑錯考場坐錯位置

2018年07月02日 11:35 旺報 簡立欣

命運的安排？大考中心表示，昨（1）日大學指考首日考生物科時，一名粗心考生跑錯教室，坐錯到和自己同名同姓考生的位置上，兩人座位號碼還相仿；直到監考人員查驗身分才發現，雖非刻意舞弊，但仍被視同違規，將討論如何處置。

107學年度指考7月1日至7月3日舉行，2日考數學乙、國文、英文、數學甲等4科。

大考中心試務召集人沈青嵩2日表示，昨天生物科考試時，南部一名考生在監考人員用名冊查驗身分時，發現名冊上照片和自己不同，主動向監考人員反映；監考人員進一步確認後，發現該名考生跑錯試場且坐錯位置。巧合的是，該考生座位是32號，同名考生座位是38號，兩人座位位置相仿。

大學入學考試中心主任劉孟奇指出，該名考生昨日上午第二節化學科考試時開始應考，但下午第一節生物科考試時卻跑錯到同層樓的另一個考場，坐錯的位置正好是和他同名同姓的考生，這名跑錯考場的考生看到座位上的姓名就安心坐下來，偏偏另一位同名同姓考生生物科並未應試，所以直到監考人員查驗身分時才發現坐錯位置。「一連串巧合，我們也是第一次看到！」

劉孟奇提醒，考生就座後除了確認座位標示單上的姓名也要確認應試號碼。由於該名考生是主動反映，大考中心判斷該名考生並無舞弊意圖，但仍會視同違規，將提交考試委員會討論，但應該不會以最重處分來扣分。

(旺報 )