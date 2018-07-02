男毒趴後墜樓死 友人睡覺不知情再獲不起訴

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從事地下期貨的初善仁、蔡志奇、田偉龍及彭姓男子等4人，2016年9月於馬勒卡颱風襲台當晚，在台北市一處5樓頂樓加蓋處開毒趴，期間初男與彭男爆發衝突，事後彭男墜樓摔死，初、蔡、田3男均被依殺人罪送辦；台北地檢署認為無直接證據顯示彭男是遭初男故意推落，去年僅依過失致死罪起訴初男，蔡男涉嫌轉讓毒品罪起訴；田男因殺人的罪證不足獲不起訴，田男涉案部分經高檢署發回再議，北檢2日仍將田男不起訴。

檢警調查，去年9月16日馬勒卡颱風襲台當晚，4人先赴基隆的KTV歡唱，再轉往田男位於北市南京東路五段的租屋處開毒趴；隔天下午1點多，彭男從5樓頂墜落，初男等3人收拾毒趴殘局後，分別離開現場，沒人報案，彭男因而不治。

檢方偵查後，因沒有證據證明是初男將彭男推下樓，但3人中僅初男的身上有傷，認為初男涉過失致死的嫌疑重大，不過因包括死者及在場3人體內均驗出毒品反應，無法證明案發當時4人的意識是否清楚，全案究竟是加工自殺或意外墜樓仍有疑義，因此僅依過失致死罪將初男起訴。

另田男則稱案發時他在房內睡覺，不清楚發生何事。檢方認罪證不足，予以不起訴；高檢署認偵查不完備，將田男部分發回北檢重查，北檢偵查後，仍認田男罪證不足，今二度不起訴。

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(中時 )

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