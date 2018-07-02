不合比例原則！教授任獨董頂多記申誡 管爺竟無法當校長

2018年07月02日 11:37 旺報 李侑珊

大學教授擔任企業獨董，屢見不鮮，不過，根據知情人士表示，依照監察院近2至3年彈劾案數量來看，擁有行政主管職務的教授，因擔任企業獨董等職務而被彈劾者逾30件，但懲戒結果大多被記申誡，即僅以書面糾正或口頭告誡，然而台大校長當選人管中閔擔任企業獨董，卻被教育部駁回校長當選資格，甚至要求台大重啟校長遴選來處置，遭批受到不平等待遇，結果不符合比例原則。

中研院2日起連續4天召開院士會議，前教育部長吳茂昆出席，管並未現身；至於管當選台大校長迄今將近半年，眼看本學期已結束，依舊未獲聘任，面對本次校長遴選事件，其中不僅學者赴陸交流事宜，引發熱烈討論，大學教授、主管是否能擔任企業獨董等職務，同樣深受關注。

該人士說，爬梳監察院近2至3年的大學教授、主管彈劾案，大約有30多件，其中最主要案由，大多是擔任企業獨董惹議；其中像是東華大學企管系專任教授蔡裕源，在前教育部長吳茂昆擔任東華大學校長期間，獲聘兼任主任秘書，相當簡任第12職等的公務人員，卻在期間兼任華映公司獨立董事職務，違反《教育人員任用條例》第34條：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職」，《公務員服務法》第13條，即公務員不得經營商業或投機事業。

為回覆教育部，東華大學向教育部釋疑，其中一項說明為：「主任秘書一職僅係校長之幕僚人員，本身職務不具決策權或裁量權，似可不必拘泥於公務員服務法對「行政主管」之規範，阻絕有能力之教師對學校服務貢獻心力機會。」

另外，同樣是東華大學副教授石明英，在兼任該校幼兒教育學系代理系主任期間，於103年4月1日至103年6月4日擔任遠雄悅來大飯店董事，「實際參與公司經營及領有報酬」，違反《公務員服務法》第13條，受到彈劾。

不過，值得注意的是，監察院對該2名教授的議決，皆僅為申誡，依照《公務員懲戒法》第19條規定，「申誡，以書面為之」，懲戒方式即僅以書面糾正或口頭告誡。

他表示，只要經過學校同意，大學教授可以擔任企業董監事，而台大在1月31日依照教育部要求，破格召開遴選委員會，便以敘明管兼任台灣大哥大獨董、審計委員與薪酬委員，均有向校方回報，並獲同意，雙方甚至還簽有產學合作及學術回饋金契約，但若以整體大學的通案來說，校內簽核公文流程速度很慢，採取三級三審制，需耗時半年才可跑完所有流程，因此有時校方會先同意教授擔任獨董，隨後再補送公文。

以前兩筆東華大學的教授兼任獨董案來看，監察院最後決議頂多只有申誡，管中閔沒有在台大擔任行政主管，擔任獨董卻被貼上違法的標籤，甚至被駁回出任校長的資格，兩者相比，根本不符合比例原則。

(旺報 )