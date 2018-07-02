黃偉哲：當選將聘蘇煥智、許忠信、高思博任市政顧問

2018年07月02日 11:42 中時 郭建伸 、 黃世麒

黃偉哲在專訪期間揉眼提振精神。（黃世麒攝）

台南市長參選爆炸，前台南縣長蘇煥智更在今天宣布投入台南市長選舉。民進黨台南市長參選人、綠委黃偉哲今接受廣播節目專訪時表示，他不會批評無黨參選的蘇煥智、許忠信，會在公共政策上攻防君子之爭，坦言「戒慎不恐懼」，沒到開票都難預測選情。黃也說，若當選市長，將聘高思博、許忠信、蘇煥智當市政顧問。

主持人周玉蔻問，是否有去跟蘇煥智溝通一下？黃偉哲說「不行」，否則會被外界說在搓湯圓，也沒有接到他的電話；蘇於3月宣布選台北市長，至今不過4個月，但蘇說參選台南已經運作好幾個月，他不知道蘇何時起心動念選台南市長。

被詢問是否擔憂被蘇煥智搶票，黃偉哲坦言「搶一票是一票」，蘇應該對於地緣票、故鄉票、縣長時期的政績票應較有優勢。

此外，黃偉哲因為妹妹、名嘴黃智賢的關係，外界也質疑黃為「綠皮藍骨」。黃說，相關言論確實在台南發酵，有些民眾會抱怨「管一下妹妹吧，連妹妹都管不好還要管台南市？」但強調不會因此就跟妹妹脫離兄妹關係，畢竟獨派大老辜寬敏與海基會前董事長辜振甫也不會脫離兄弟關係。

周玉蔻追問，當選之後是否如前市長賴清德進行兩岸交流？黃說，他現在不能承諾，但盼與世界各國交流。他也補充，蔡英文總統願意在不設前提下與大陸國家主席習近平見面，他當然也會不設前提與世界各國城市交流。

(中時 )