愛車慘遭「校園三寶」撞毀 車主嘆：不怕鬼月就怕放暑假

2018年07月02日 11:37 中時電子報 張國欽

一名網友2日在臉書上PO文，開車時整個車頭撞壞毀掉，安全氣囊都爆了，肇事者竟然是準備升國二的「飆寶」，未成年又無駕照，讓他超傻眼：「不怕7月（鬼月）就怕放暑假」。

車主車子被撞到安全氣囊都炸開，感嘆暑假校園三寶路上橫行比鬼門開可怕。（圖／翻攝爆料公社）

這名網友po此文之前，新北市汐止五指出國軍公墓旁，也發生一名無照17歲少年，逆向衝撞對向重機，造成重機騎士頭部重創不幸身亡。看來暑假期間，路上真的要小心有「校園三寶」出沒。

昨（一日）也有一名17歲無照少年逆向騎車，害對向重機騎士撞噴飛身亡。（圖／翻攝自臉書）

原po在臉書社團「爆怨公社」表示，他是被撞車的倒楣車主，車前都被撞壞，安全氣囊也都爆了，更令人傻眼的是，對方是一位準備升國二的阿寶，未成年、又沒有駕照，竟然偷偷騎車出門。

照片一出，立即湧進2800人按讚與數百名網友留言：「校園關比鬼門開更可怕」、「默哀」、「小屁孩比鬼還可怕啊」、「一定要告，管他幾歲，他沒錢就叫他家人賠」、「門才開2天就一堆事，校門真的比鬼門還恐怖」、「不要心軟，趁機幫人教育小孩」、「我的小孩很乖，都是別人的錯」、「在家比較安全」、「校門一關，屁孩盡出」等。

(中時電子報)