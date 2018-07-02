《全台最速報》門將建功！克羅埃西亞挺進８強

門將建功！克羅埃西亞挺進８強

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中時電子報
綜合報導

◎門將建功！克羅埃西亞挺進８強

2018俄羅斯世界盃足球賽16強戰，在西班牙經過PK大戰3：4不敵地主者俄羅斯之後，「童話王國」丹麥和「格子軍團」克羅埃西亞上演一場「閃電進球戰」，開賽第59秒，丹麥率先攻破球門，接著第3分37秒克羅埃西亞也進球，創下世足史上雙方都進球最快紀錄，不過下半場到延長賽兩隊攻勢減緩，雖然有攻門機會卻沒有把握，最終透過PK大戰分勝負，「格子軍團」3：2戳破「丹麥童話」、晉級8強。

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(中時電子報)

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