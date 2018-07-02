《全台最速報》門將建功！克羅埃西亞挺進８強

2018年07月02日 11:31 中時電子報 綜合報導

◎門將建功！克羅埃西亞挺進８強

2018俄羅斯世界盃足球賽16強戰，在西班牙經過PK大戰3：4不敵地主者俄羅斯之後，「童話王國」丹麥和「格子軍團」克羅埃西亞上演一場「閃電進球戰」，開賽第59秒，丹麥率先攻破球門，接著第3分37秒克羅埃西亞也進球，創下世足史上雙方都進球最快紀錄，不過下半場到延長賽兩隊攻勢減緩，雖然有攻門機會卻沒有把握，最終透過PK大戰分勝負，「格子軍團」3：2戳破「丹麥童話」、晉級8強。

◎故鄉的呼煥 ！蘇煥智今宣布參選南市長

前台南縣長蘇煥智2日正式宣布參選下屆台南市長，讓年底的台南市長選舉發展成6搶1，為全台最多人參選的縣市。蘇煥智強調，推動台灣的地方再生運動、振興在地經濟，「讓年輕人在地方有足以養家的工作機會」，是他投入選戰的關鍵原因。

◎雙城論壇在哪舉辦？柯P：找易守難攻的地點

台北市政府市政體驗營活動開跑，吸引國內62位公私立國高中及大專學生參與，將前往市府14個機關見習，2日舉行開幕活動，會中開放學生提問，問題包含五大案、世大運、雙城論壇等，有學生問及雙城論壇進度，台北市長柯文哲笑說，地點部分怕陳抗，要找個易守難攻的地點。

◎農民欲哭無淚！番薯嘸人買又遇大雨

雲林縣水林鄉番薯進入採收期，由於之前下雨部分番薯遭到水損，每台斤僅6、7元，盤商還不願意收購，2日又開始下起大雨，農民只能眼睜睜看著農地淹水，欲哭無淚。

(中時電子報)