不只涉貪83億！大馬前首相納吉被爆海外還藏7500億

馬來西亞前首相納吉與其妻羅斯瑪。(美聯社)

友善列印
中時電子報

馬來西亞前首相納吉在5月的選舉中敗陣，他因涉嫌貪汙被警方在住宅內搜出價值高達11億令吉的珠寶、名牌包等奢侈品。不過馬來西亞媒體卻在近日爆料，納吉（Najib Razak）與其妻羅斯瑪（Rosmah Mansor）更有價值的資產其實早就藏在海外，他有高達1000億令吉藏在包括香港、德國和瑞士的海外帳戶中。

據馬來西亞揭露政府官員貪污行徑的媒體《砂拉越報告》（Sarawak Report）指出，與納吉夫妻有生意往來的消息人士指出，他們所掌握的資訊可以顯示納吉夫妻將超過1000億令吉（約新台幣7,542億元）存在海外帳戶。消息人士也稱他們親自將參與了將錢存入香港的帳戶的過程。

消息人還稱這些巨額的資金還流入了德國以及瑞士的主要銀行中，隨著近來馬來西亞政府積極辦理貪污事件，這筆錢未來恐會撼動全球的金融體系。

除此之外，還有消息人士爆料，就在5月讓人跌破眼鏡的選舉結果出爐之後，2架私人專機從沙烏地阿拉伯飛往馬來西亞，但未獲得降落許可，最後無奈返航。而這2架專機疑似就是納吉夫婦為逃亡所預定的。

警方在上周三公布從納吉搜出大批珠寶及現金，總價值約11億令吉。(美聯社)

馬來西亞警方上周三表示，從與納吉有關的6棟房產中搜出價值高達11億令吉（約新台幣83億元）的物品，包括26國貨幣現金、約1萬2000件珠寶與567個包包和大量手錶，其中光是昂貴的愛馬仕（Hermes）包包，總價值就高達5130萬令吉。

此外，納吉與密友遭控從用國有投資基金一馬發展公司（1MDB）挪用數十億美元，用來購買美國房地產與藝術品等物品。對此納吉與一馬發展公司矢口否認犯行。

(中時電子報)

文章來源：Najib And Rosmah - 'Over RM100 Billion' Stashed In Foreign Bank Accounts

悚！印度一家11口離奇死亡 10人… 出口民調：墨西哥首都第一次選出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。