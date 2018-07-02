不只涉貪83億！大馬前首相納吉被爆海外還藏7500億

2018年07月02日 11:34 中時電子報 蔡萱

馬來西亞前首相納吉在5月的選舉中敗陣，他因涉嫌貪汙被警方在住宅內搜出價值高達11億令吉的珠寶、名牌包等奢侈品。不過馬來西亞媒體卻在近日爆料，納吉（Najib Razak）與其妻羅斯瑪（Rosmah Mansor）更有價值的資產其實早就藏在海外，他有高達1000億令吉藏在包括香港、德國和瑞士的海外帳戶中。

據馬來西亞揭露政府官員貪污行徑的媒體《砂拉越報告》（Sarawak Report）指出，與納吉夫妻有生意往來的消息人士指出，他們所掌握的資訊可以顯示納吉夫妻將超過1000億令吉（約新台幣7,542億元）存在海外帳戶。消息人士也稱他們親自將參與了將錢存入香港的帳戶的過程。

消息人還稱這些巨額的資金還流入了德國以及瑞士的主要銀行中，隨著近來馬來西亞政府積極辦理貪污事件，這筆錢未來恐會撼動全球的金融體系。

除此之外，還有消息人士爆料，就在5月讓人跌破眼鏡的選舉結果出爐之後，2架私人專機從沙烏地阿拉伯飛往馬來西亞，但未獲得降落許可，最後無奈返航。而這2架專機疑似就是納吉夫婦為逃亡所預定的。

警方在上周三公布從納吉搜出大批珠寶及現金，總價值約11億令吉。(美聯社)

馬來西亞警方上周三表示，從與納吉有關的6棟房產中搜出價值高達11億令吉（約新台幣83億元）的物品，包括26國貨幣現金、約1萬2000件珠寶與567個包包和大量手錶，其中光是昂貴的愛馬仕（Hermes）包包，總價值就高達5130萬令吉。

此外，納吉與密友遭控從用國有投資基金一馬發展公司（1MDB）挪用數十億美元，用來購買美國房地產與藝術品等物品。對此納吉與一馬發展公司矢口否認犯行。

(中時電子報)