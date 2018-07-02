嘉市女護實習生被偷拍 家長擔心外流寢食難安

警方從馬姓男護理師住處查獲針孔攝影器材。（廖素慧翻攝）

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嘉義市某醫院爆發馬姓男護理師在護理站的更衣室、廁所裝設針孔攝影機，偷拍女護理師、實習女生的脫換衣服，長達3個多月，警方2日陸續傳喚15名受害人，全部提告，全案依妨害祕密罪偵辦中。

受害女學生的媽媽陳姓婦人說，女兒與同學從6月中旬起在外科病房實習1個月，被拍到已有一段時間，被偷拍的學生都是未成年少女，擔心影片在網路流傳，女兒心理受創很大，女兒住宿舍晚上還做惡夢，她也寢食難安，但求警方儘速法辦，犯嫌現仍逍遙法外，會不會太離譜，讓更多人受害人？

嘉義市衛生局長張耀懋2日表示，將儘速與醫院研商，請醫院全面徹底清查院內各角落的安全，避免偷拍惡行。

警方上周接獲報案，展開調查，到馬嫌的台南住處搜索，從其住家帶走電腦、價格約699元的機車行車紀錄品使用的微型攝影機等證物，初步清查，犯案時間長達3個多月，疑似有15人的影像，陸續通知被害人製作筆錄並提告。

警方調查，上周三有女實習生在護理站更衣室更衣時，發現置衣桶有怪怪的小東西，交給護理站，而馬嫌作賊心虛，伺機將針孔攝影機的記憶卡抽出來，並沖到馬桶，被發現揪出他的怪異舉動，馬嫌當場承認放針孔攝影機，但說法避重就輕，正深入調查釐清案情。

醫院表示，馬男在醫院工作2年多，6月29日犯行被揭發後立即解聘，並派員陪被害人報案、做心理輔導，將儘速全面清查院內以杜絕偷拍劣風。

(中時 )

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