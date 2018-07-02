幫青年農民促銷 總統府7日設攤賣農產品

2018年07月02日 11:44 工商 崔慈悌

今年水果盛產導致價格低迷，總統府預計本月7日9時起再度邀請青年農民展售農產品，並開放參觀，讓民眾可以前往選購，展售項目除了火龍果、水梨等水果外，還有咖啡、烏龍茶等，全屬台灣優質農產品。

今年香蕉、鳳梨價格一度崩盤，總統府6月初首度開放讓農民擺攤展售農產品，銷量不錯，為協助青年農民成功促銷，總統府預計7日上午8時至下午4時開放參觀，當日9時並在總統府博愛路側設有農產品展售攤位，現場展售烏龍茶、葡萄、香菇、羊乳、火龍果、水梨、咖啡、鳳梨、芭樂、芒果、木瓜等。

總統府說明，此次展售的青年農民包括，彰化縣二林鎮陳佳鈴，她曾在2016年勇奪二林紅龍果大賽紅肉組冠軍；苗栗縣泰安鄉張芸綺，是第二屆百大青農得主，「雪見高山茶」是她與弟弟倆共同經營創立的品牌。

此外，台中市新社區古東喜所經營的葡萄園，獲得產銷履歷驗證，因果粒飽滿，味道香甜多汁，擁有許多粉絲；南投縣竹山鎮農會特用作物(咖啡)產銷第24班林國隆，在歷年的台灣咖啡節，古坑咖啡評鑑入選和臺中區咖啡豆評鑑比賽獲獎無數，也外銷至日本；彰化縣楊仁豪則成立「羊舍」品牌，最大特色就是100%純羊奶。

總統府指出，嘉義縣新港鄉楊佩樺栽種「16號甜蜜蜜鳳梨」，以「小山丘水果」品牌在市場行銷；高雄市六龜區張美雲的蔬果園以高品質無毒蔬果聞名，並得到產銷履歷驗證。

台中市新社區張薰曾榮獲新社區農會第7屆香菇評鑑活動第二名，秉持客家硬頸精神與務實理念種植香菇；彰化縣竹塘鄉林嘉進，所種植的豐水梨、黃金梨已成水梨精品；台南市東山區陳昀鎂，2014年獲選為第二屆百大青農，堅持傳承與延續土窯柴燒龍眼乾工法，深獲好評。

民眾於現場打卡者，將可獲得香蕉米乖乖乙包，數量有限，請把握機會。欲參觀農產品展售之民眾，出示身分證明證件後，可直接由總統府後方博愛路人行道入口至展售區。

當天總統府也開放民眾參觀，開放參觀區域為總統府一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－時代」、「府－聲音」、「府－想像」、「府－味道」、「府－我在」及特展「陳澄波畫展－山林唸歌」、特展「海島之國－垂秀夫攝影創作展」、特展「C2 SQUAD嘻塗幫」、交誼廳、紀念品中心及南北苑庭園。

參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

(工商 )