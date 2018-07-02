全家 X 國泰世華掀今夏最大規模促銷戰 回饋金最高達20％

2018年07月02日 11:51 工商 劉馥瑜

搶攻今夏消費商機，全家便利商店今（2）宣布攜手國泰世華銀行，7月4日起至8月31日到全家消費，只要使用國泰世華信用卡，或5大國際支付(Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Garmin Pay、Fitbit Pay)綁定國泰世華信用卡購物支付，單筆滿200元，就回饋20元購物金；若使用全家自有錢包My FamiPay綁定國泰世華信用卡消費，單筆滿200元，回饋金更達40元，相當於回饋20％。全家680萬會員、國泰世華620萬卡友皆可享優惠。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長林志清表示，夏季為便利商店銷售旺季，冰飲型杯裝飲料、啤酒類等溫降商品夙為業績成長動能，今夏結合支付工具所推出「抗暑大戰」，預料將激化第三季高溫市場溫度！消費者可善用支付工具、手機預售平台購物法，賺取最高的回饋金；此外，此次全家與國泰世華的優惠方案，每位卡友每個月最高可賺取200元回饋金。

為全力搶攻夏季抗暑商機，「全家」手機APP預售平台，還加入唐寧茶檸檬伯爵茶、檸檬四紅果等冰飲明星商品，預售平台買多更便宜，以大杯冰美式為例，買10杯為360元(原價450元)，搭配此次信用卡優惠，My FamiPay綁定國泰世華信用卡，卡友即可賺取40元購物金，等同再打88折。此外，7月4日起，全家將陸續推出中秋節月餅預購、中元節普渡兩大商品節慶檔期，也可適用國泰世華卡友優惠。

全家引述金管會統計資料，國人使用行動支付總金額大幅成長，今年1～4月對比去年成長高達6倍。「全家」看好非現金支付趨勢，持續導入各式支付工具，去年攜手國內信用卡龍頭國泰世華，推出自有電子錢包My FamiPay，提供會員便捷購物消費體驗。

林志清表示，My FamiPay會員綁定數穩定成長，觀察客單價較使用現金消費者高出8倍，顯見My FamiPay漸成為全家會員不可或缺的支付工具，進而規劃非現金支付成為全家今年夏季商戰要角。

全家表示，看好非現金支付使用率持續攀升，此次搶攻夏季消暑商機，除推出國泰世華信用卡單筆消費滿200元、回饋20元購物金優惠，再加碼祭出My FamiPay單筆消費滿200元、回饋40元購物金優惠，每戶單月回饋最高上限可達200元(國泰世華信用卡、My FamiPay合併計算)，並可累積全家會員點數，成為消費者今夏購物最殺的省錢絕招。

(工商 )