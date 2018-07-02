空污法為難重機車、古董車？環保署：加嚴標準採取中間值

2018年07月02日 11:58 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今天（2日）召開臨時會，解凍勞動部與環保署的預算，《空污法》修正案雖已三讀通過，仍是朝野立質詢的重點，環保署長李應元表示，10年以上交通工具（含機車）加嚴排放標準，基本上會採取最新、最舊標準的中間值，不會馬上用最嚴格的數據來檢驗車輛。

李應元強調，按照程序，《空污法》修法完成後，相關的法令、規定等子法都會預先公告，再召開公聽會，讓各方代表充分表達意見。像重機族所擁有的重機車主要是用來展示，平常不太會充當交通工具，所以車輛都很新穎。還有古董車的車主也會勤於保養，雖是二行程機車但狀況都不會太差，有時想騎車上路以車會友，環保署在制定相關規定時也會考慮其特殊性，盡量予以通融。

藍委陳宜民質疑高屏總量管制區實施抵換制後，會變成一個台灣兩個天空，減少汽機車排污量卻換來更多煙囪，無異是劫貧濟富。而且偏鄉地區民眾就靠二行程機車，實施加嚴標準後無法上路，又沒錢更換電動車或新型機車，無異剝奪他們行的權利。

李應元回應，抵換制有嚴格規定，透過每次抵換都會使空污總量減少，有助於改善空氣品質。環保署對於固定污染源也會訂定嚴格的排放標準，要求降低排放量，國營事業也要增添新式排污設備，還有對工廠徵收空污費等許多方法，並非只管排氣管、不顧大煙囪。

對此，陳宜民仍覺得不滿意，直言《空污法》修法算是不及格，環保署應該搬到空品最差的高屏地區，體驗實際的空污狀況。接下來半年增訂相關子法也要更加謹慎周延，不要以為修完法就沒事了。

(中時 )