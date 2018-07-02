高鐵搭乘邁5億人次 幸運兒將獲無限搭乘紀念年票

台灣高鐵搭乘將滿5億人次，第5億位幸運兒有機會獲無限搭乘自由座紀念年票。（資料照片）

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中時

台灣高鐵營運累計搭乘人數即將突破5億人次大關，高鐵公司今宣布，即日起推出「跨越五億 美好生活」贈獎活動，第5億人次旅客及前後購票的旅客，有機會獲得「無限搭乘紀念年票」、「高鐵假期雙人遊」等獎項。高鐵更將從第4億9千9百萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發「加碼獎」，共有10位旅客可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張，請近期購票的旅客，務必保留票根。

高鐵公司統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至今年7月1日，累計已售出4億9千645萬餘張票，預計7月下旬累計售出張數即可突破5億人次大關，提醒近期購票的旅客，務必保留票根，以便對獎。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」活動包括兩部分，其中，「尋找第五億個你」活動，除「頭獎」第5億位幸運旅客可獲得全年不限區間、無限搭乘高鐵自由座紀念年票；第5億人次的前2位及後2位旅客，則可分別獲得「二獎」，不限路線「高鐵假期雙人遊」，獎品內容包括高鐵商務車廂來回車票及高鐵假期住宿體驗。此外，高鐵公司更將自第4億9千9百萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發「加碼獎」，共有10位旅客將可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。

為慶祝將滿5億人次，高鐵也將在全線12座車站舉辦「拍照打卡大募集」活動，即日起至7月31日止，旅客在任一高鐵車站，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」並標註#台灣高鐵#跨越五億美好生活#lookingforyou，並設定為公開分享，即有機會獲得標準車廂車票2張，限量50份。中獎名單將於活動結束後公布於活動網站。

高鐵表示，2018年迄6月底為止，每日平均旅運17萬3千人次，較去年同期成長5%，高鐵公司每日將於活動網站公布「跨越五億 美好生活」每第10萬人次的銷售票號，持定期票、回數票的旅客如獲獎，高鐵公司將另派專人聯絡。

(中時 )

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