出口民調：墨西哥首都第一次選出女性市長

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墨西哥1日舉行總統、國會及地方首長大選，56歲的猶太裔科學家夏恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）高票獲選為首都墨西哥市第一位民選女市長。然而，又有2名政治人物遇害喪生，為這場史上數一數二血腥的選舉再添陰霾。

據米托夫斯基（Mitofsky）民調公司估計，薛恩鮑姆以47.5％到55.5％的得票率，當選北美洲最大城市墨西哥市有史以來第一位女市長。

在1999年到2000年間，墨西哥市曾有另一名女性羅布雷斯（Rosario Robles）擔任代理市長，但薛恩鮑姆是首位經投票選出的女性市長。

薛恩鮑姆獲得反體制左派總統候選人、準總統當選人歐布拉多（Manuel Lopez Obrador）的提攜，在政界嶄露頭角。她原本隸屬於左派政黨民主革命黨（Party of the Democratic Revolution，PRD），歐布拉多2014年正式創立國家復興運動黨（MORENA）時，她就轉而加入該政黨。

墨西哥舉辦多項選舉當天，2名政界人士被槍殺身亡。西部米卻肯州勞工黨（Workers Party）候選人龔薩雷茲（Flora Resendiz Gonzalez），1日上午6時30分在其康特彼克鎮的住家遭射殺身亡。

當天稍晚，隸屬執政革命制度黨（Institutional Revolutionary Party）的席瓦（Fernando Herrera Silva）也在中部普艾布拉州的阿柯里輝亞命喪槍口。

政治暗殺在這個選舉季幾乎已成為家常便飯。據Etellekt諮詢公司的資料，自去年9月以來，至少有145名政治人物遇害，使得本次選舉成了墨西哥史上最殘暴的一次。

(中時 )

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