今年本土首例！高雄水電工染登革熱　另一人今抽血檢驗

2018年07月02日 11:54 中時 倪浩倫

本土登革熱再現！疾管署今公布今年首例「本土登革熱」案例，一名家住高雄前鎮的的30多歲男性水電工，上月28日因身體不適，分別於29、30日就醫，經檢驗後，今日確定感染登革熱第3型，且同時有一名家離40公尺的另一個案，也被高度懷疑罹患登革熱，今將接受最終的抽血檢查，若屬實，將成為今年第2例，且會被歸於群聚感染。

該名家住高雄前鎮，職業為水電工，上月13~28日期間，曾到高雄烏松區和仁武區的工地裝設水電工，28日因出現發燒、頭痛、食慾不振等症狀，於29日到診所就醫，被診斷為感冒，但回家後症狀依舊，且又出現肌肉痠痛，隔天前往醫院檢查，抽血登革熱快篩結果呈陽性，最終確診為「登革熱第3型」。

衛生單位經通報後，已到上述工作地和住家進行噴藥滅蚊，並對包含3名同住家人在內的81人，進行採檢和疫情調查，目前均無出現疑似登革熱症狀。

然而，衛生單位於上月25日被醫院通報，另有1人被高度懷疑登革熱，今天將進行最後的抽血檢驗，若屬實，除了將成為今年第2例登革熱本土病例，更因為和首例的水電工「家僅相距40公尺」，應會被歸於群聚感染。

疾管署副署長羅一鈞說，文獻指出，登革熱第3型引起重症的機率很低，且回顧過去，只有在2010年，曾在高雄出現一小波的流行；由於登革熱第3型多為境外移入，尤其以菲律賓居多，推測是有人在國外被傳染，回國後未被發現，進而傳染給該名水電工。

最新統計顯示，我國今年至今共1例本土登革熱病例，另有94名境外移入病例，為2013~2018年同期次低。羅一鈞表示，過往登革熱疫情較嚴重的年份，幾乎都是在4~5月就開始有本土病例，今年則在6月底才出現，所以研判疫情沒有大流行的風險。

但羅一鈞仍提醒，隨著登革熱流行季的來臨，加上近來南部時常出現暴雨，民眾仍應戒慎恐懼，積極做好防蚊除紋、清理積水容器的準備工作。若有突發性高燒（達38度）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹，便應高度懷疑罹患登革熱而及時就醫。

(中時 )