夏日輕鬆趣旅行 華航清涼新餐7月起陸續上線

2018年07月02日 12:05 工商 張佩芬

華航琉球航線環保餐盒7月起上線，同步推出香菇肉燥意麵、雞絲雪菜紫米飯等夏日新鮮輕食，圖片擺設僅為示意。圖：華航提供

中華航空迎接盛夏來臨，7月起陸續推出多款夏季餐點，包含琉球航線限定手繪風環保盒餐、歐洲航線義式冰淇淋、全艙等商務艙夏日清涼迎賓烏梅汁及各類型夏季飲品，在炎炎夏日提供旅客新鮮、清涼的餐飲服務。

華航實踐企業環保永續作為，於短程航線推行無餐盤服務，以可加熱之防油紙餐盒取代，減少清潔劑使用與洗滌用水排放。限定手繪風環保餐盒由華膳空廚主廚親自設計手繪，以輕旅行為主題，勾勒旅人的期待，7月起於琉球航線經濟艙上線，並同步推出香菇肉燥意麵、雞絲雪菜紫米飯等夏日新鮮輕食，從環保思維全新出發。

華航首度與義大利知名冰淇淋合作，８月１日起羅馬、法蘭克福、阿姆斯特丹、維也納、倫敦等歐洲航線全艙等將提供多款經典低脂冰淇淋作為餐後甜點。義式冰淇淋使用豐富的牛奶取代蛋黃、且不含麩質，口感更為濃郁綿密。此外，歐洲航線新增各式果汁特調氣泡飲品服務，讓旅客齒頰留下滿滿的水果香氣，清涼一夏。

商務艙夏日清涼迎賓飲品烏梅汁將於7月１日起提供，嚴選烏梅蜜搭配檸檬片，為旅客消暑解熱；機上亦有多款夏日清涼飲品，如鳳梨汁、蔓越莓果汁、黑松沙士等，8月起供全艙等旅客選擇。另外台北－上海浦東、松山－上海虹橋、台北－北京等航線商務艙提供的中式文化饗宴套餐，除廣受歡迎的華航牛肉麵及懷舊擔仔麵外，7月起新增上海老弄堂帶子鮮蝦餛飩湯麵等餐點，期待旅客食指大動，品嚐到華航的精緻服務及用心。

華航致力將各類型特色料理推展至國際舞台，機上餐點將依循季節變化，精選台灣在地食材，以符合國人的口味及喜好。華航獲頒全球著名旅遊餐飲雜誌《PAX International》票選「亞洲航空公司傑出餐飲服務」大獎，顯見高品質服務及餐點備受各界肯定。

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