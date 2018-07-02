柯P怨公務員遊走法律邊緣 侯友宜：21年都是合法建物

國民黨新北市長參選人侯友宜今（2日）上午受訪。（葉書宏攝）

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柯P怨公務員遊走法律邊緣 侯友宜：21年都是合法建物

台北市長柯文哲今（2日）上午表示，文化大學宿舍案2012年已被檢舉，他抱怨公務員遊走法律邊緣，過了6年才要罰，「是怎麼一回事！」對此，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，21年來都是合法建物，尊重台北市政府指示，選舉到了要改變解釋，「這就不知道為什麼？」

侯友宜今（2日）上午10時許出席天主教耕莘醫院院長交接典禮，媒體持續關注文化大學宿舍案，侯友宜表示，21年來從扁市府時代到柯市府時代都是合法的建物，2012年有到現場會勘，要求文化大學以學生宿舍方式申報最嚴格公安，當初已認定為學生宿舍。

關於柯文哲抱怨公務員遊走法律邊緣，侯友宜回應，尊重台北市政府認定，當初怎麼認定並不知道，那時議員帶著都發局同仁到現場會勘，要求文化大學以最高標準公安，以學生宿舍名義來申報公安，還正式行文給業者，尊重台北市政府指示，選舉到了要改變解釋，「這就不知道為什麼？」

侯友宜表示，依據自己的方式來走，有自己打選戰的方式，不一定要急著把總部開放；年輕人有很多創意，他強調自己團隊推出的「厚友誼」小站，非常有創意，厚就是好日子，不會輸給老縣長的創意。

另外，勇哥物語提到，民進黨在台北市選情若不好，新北市也不會好到哪裡去。「雙北雙贏」可能變成「雙北雙輸」；侯友宜表示，別人的想法、意見都尊重，自己要更加努力打拚，才是最實在的。

(中時 )

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