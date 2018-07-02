文化宿舍案爭議 柯P：尚未有結論

台北市長柯文哲2日出席市政體驗營開幕活動。（吳堂靖攝）

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文化大學宿舍涉違反土地使用分區，掀起政治風暴，北市都發局今將開會認定是否違法，市長柯文哲2日出席市政體驗營開幕活動，會後受訪坦言，今早晨會就在討論該怎麼解決，尚未有結論，還須一些時間釐清，但也直言，當市長三年半，根本不曉得這件事情，但也不想再扯到前朝。

由於柯文哲曾嗆前任市長郝龍斌對美河市案「什麼都搞不清楚，可以去死一死！」媒體追問，若以同樣標準，如今柯也稱對於文大案近期才知道，柯對此猛打模糊仗，反指2012年李慶元就檢舉過了，且1997年使照就有問題，這20年間在幹什麼，「你問我我也不知道！」

柯還以大彎北段違規使用問題轉移焦點，他指出，內湖不是交通問題，是都市計畫出問題，「奇怪土地分區是這樣怎麼會搞成那樣？整個市府在幹什麼？」

對於文大宿舍爭議，柯無奈表示，公務員不會明顯違法，一定是遊走法律邊緣，都發局長林洲民說國民沒有守法習慣，其實倒過來講，是我們政府沒有要求人民守法，台灣政治常常搞得每個人都犯法，不選舉就沒事，一選舉就有問題。

他也以曾身陷軍宅風暴的前勞委會主委王如玄為例，直言如果王不選，誰知道他軍宅買這麼多？他表示，這國家每個人都在違法邊緣，不選舉的話就安居樂業，一選舉就慘了，所以要是不知道自己做過什麼壞事，去報名選舉就可以。

(中時 )

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