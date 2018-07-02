林口世大運選手村社宅 2日受理開跑

林口世大運社宅2日開放受理，吸引許多民眾報名。（葉德正翻攝）

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林口世大運選手村社會住宅即日起至8月15日開放受理申請，開放第一天林口選手村現場服務處即湧入申請的民眾，反應熱烈，新北市城鄉局表示，本次社宅提供網路線上申請、郵寄申請及親辦收件服務，親辦民眾除至林口選手村社會住宅現場C區一樓服務處，也可至新北市府大樓一樓服務櫃檯及各區公所提出申請。本次招租共有2500戶，租金最低5500元。

新北市城鄉局長柳宏典表示，林口選手村社會住宅由內政部及新北市政府共同合作辦理出租及營運，由市府城鄉發展局負責受理申請及資格審查等作業，後續交由內政部國家住宅及都市更新中心營運管理。

入住的青年跟家庭都將成為新北市市民，新北市政府也已爭取進駐公益空間，將提供非營立幼兒園、身心障礙者庇護工場及社區居住據點、長期照護管理中心、國際創業聚落、婦幼中途之家與新北創力坊等服務，未來也將持續提供最大的行政資源協助，落實照顧市民。

城鄉局表示，林口選手村社會住宅鄰近林口國中、林口高中及林口運動公園，居住環境相當便利，本次共招租2500戶，其中1房396戶、2房726戶、3房1057戶、4房321 戶。

租金優先戶套房最低5500元起，4房型不超過1萬4600元，一般戶租金由6500元至2萬元不等，提供基本家具、冷氣、廚具等設備，也可另外加價選擇配備床架、桌椅、衣櫃等家具。

申請社會住宅有任何問題，可直接撥打電話(02)2960-3456分機7284、7285洽詢。相關申請文件及規定亦可至新北市青年社會住宅網站（https://social-housing.planning.ntpc.gov.tw/）下載。

(中時 )

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