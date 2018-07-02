NBA》詹皇跳槽湖人秘辛 與魔術師深談3小時

湖人總裁魔術強生與詹姆斯的深夜密談，成為詹皇最終做出決定的關鍵因素。(美聯社)

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中時電子報

儘管「小皇帝」詹姆斯最終選擇再次離開騎士、跳槽湖人決定並不意外，可是到底什麼因素造就詹皇做出決定，《ESPN》記者拉蒙娜2日爆料，原來是湖人總裁「魔術師」魔術強生竟然跑去詹皇洛杉磯家中，雙方整整談了3小時！

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根據拉蒙娜報導，原本魔術強生應在美國時間上周六晚間，前往湖人訓練場館跟其他管理階層準備打電話給自由球員，他卻選擇前往詹姆斯在洛杉磯的家中，跟詹姆斯、詹皇經紀人瑞奇保羅2人，進行長達3個多小時的雙邊會談。

「這是一次相當私密的運作，因為湖人高層很清楚，他們必須給予詹姆斯空間做出決定，以便宣布他的新東家，」拉蒙娜發推表示，「畢竟沒有1家媒體可以證實，詹姆斯與湖人一直保持聯繫，所有參與其中人士都很守紀律。」

「熟悉詹姆斯與湖人簽約情況的消息人士透露，儘管詹皇早已強烈考慮加盟湖人，但他想跟魔術強生進行1次面對面的會談，期望能在他真正做出決定之前，親自看著魔術強生雙眼，看看使否找到雙方信任所在。」拉蒙娜說。

也難怪魔術強生這次造訪詹姆斯家中如此低調神秘，因為他先在去年夏天公開招募保羅喬治，遭聯盟重罰50萬美元，接著今年2月公開稱讚公鹿「字母哥」阿提托康波，也被罰款5萬美元，所以魔術強生這次必須更加謹慎。

(中時電子報)

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