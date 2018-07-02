高鐵搭乘將破5億人次 幸運兒送好禮

台灣高鐵即將突破五億人次，即日起舉辦「車站拍照打卡大募集」活動，邀請旅客在車站拍照打卡，並透過臉書或Instagram公開分享，就有機會抽中標準車廂兌換券。圖／台灣高鐵

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台灣高鐵（2633）營運累計搭乘人數即將突破五億人次大關，高鐵表示，為感謝旅客支持並積極實踐「引領進步、創造美好的生活平台」企業願景，即日起推出「跨越五億 美好生活」贈獎活動，第5億人次旅客及前後購票的旅客，有機會獲得「無限搭乘紀念年票」、「高鐵假期雙人遊」等獎項。

另外，高鐵更將自第4億9千9百萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發「加碼獎」，共有10位旅客可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。

據統計，高鐵2007年1月5日通車營運以來，截至今年7月1日，累計已售出4億9千645萬餘張票，預計7月下旬累計售出張數即可突破5億人次大關；高鐵提醒近期購票的旅客，務必保留票根，以便對獎。

同時，高鐵公司也在全線12座車站舉辦「拍照打卡大募集」活動，即日起至7月31日止，旅客在任一高鐵車站，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」並標註#台灣高鐵#跨越五億美好生活#lookingforyou，並設定為公開分享，即有機會獲得標準車廂車票2張，限量50份。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」活動包括兩部分，其中，「尋找第五億個你」活動，除「頭獎」第5億位幸運旅客可獲得全年不限區間、無限搭乘之高鐵自由座紀念年票；第5億人次的前2位及後2位旅客，則可分別獲得「二獎」--不限路線「高鐵假期雙人遊」，獎品內容包括高鐵商務車廂來回車票及高鐵假期住宿體驗。

此外，高鐵公司更將自第4億9千9百萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發「加碼獎」，共有10位旅客將可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。

(工商 )

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