全聯福利熊 前進台東熱氣球節賣萌

2018年07月02日 12:34 工商 劉馥瑜

全聯福利熊造型熱氣球參與光雕音樂會，點亮夜空。圖／全聯提供

全聯吉祥物福利熊及福利熊造型熱氣球，萌樣十分吸睛可愛。圖／全聯提供

全聯福利中心吉祥物「福利熊」繼日前登玉山後，再度前往台東熱氣球節賣萌！全聯表示，為歡慶全聯20周年，全聯打造的全台第一個企業吉祥物熱氣球「福利熊造型熱氣球」飛向台東的天空，更準備前進國際，參與11月日本佐賀熱氣球節，象徵全聯新紀元的開始。

二度登上臺東鹿野高台的福利熊，今年特別穿上由知名流行品牌Timberland打造的全新裝扮，以軍綠色的帽子，搭配休閒風裝扮，腳踩Timberland最經典的黃靴，秀出時尚戶外穿搭，引起大批粉絲搶著合照。

全聯表示，該公司去年首次參與「臺灣國際熱氣球嘉年華」後，再度共襄盛舉，除了「福利熊造型熱氣球」再度亮相外，去年受頒熱氣球大使的福利熊本尊也到現場同樂。

此外，炒熱熱氣球嘉年華氣氛，全聯也跟食品大廠合推周邊商品，如與乖乖共同推出全新口味「米乖乖」，特別使用台東在地的埤南米、紅藜、桑葚等製成，包裝就是福利熊熱氣球限定版，預計7月在全聯獨家限量上市。

另與華元食品合作的「百慕達脆薯」，使用荷蘭進口馬鈴薯製成，推出玫瑰鹽原味及日式香辣兩種選擇，熱氣球嘉年華期間，也特別推出福利熊限定版，每款口味限量10萬包。另有「悅氏礦泉水福利熊限定版」瓶身是福利熊搭乘熱氣球的可愛圖樣，330ml的小瓶裝攜帶方便，限量8萬組。

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