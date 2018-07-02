中市改善空汚奏效 莊秉潔：防制策略對了！

中興大學教授莊秉潔2日表示，台中市這三年策略對了，讓空汙不但沒有增加，甚至大幅下降。（盧金足攝）

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台中市2018年1月至6月PM2.5濃度與紫爆天數雙雙下降，創下近8年新低紀錄。中興大學教授莊秉潔2日表示，他倡議以乾淨的氣電取代煤電，減少紫爆。雖然台中人口及車輛持續增加，但台中這三年的空汙防制策略對了，像是刪減台中火力發電廠生煤許可500萬噸、燃油鍋爐改燃氣等措施，讓汙染不增，甚至大幅下降。

莊秉潔今天在臉書指出，台中市一般發生紫爆都是吹海風，海風將台中港地區的台中火力發電廠、中龍鋼鐵、船舶及老舊柴油車等汙染物吹入台中盆地。而盆地本身的汙染，像是台中工業區及車輛，與大量港區汙染加乘，導致空汙。

他表示，台中火力發電廠PM2.5排放量占台中市的一半。今年初，台中市政府減少中火生煤許可500萬噸，之後只要電力備載超過6%，中火就持續降載；此外，台中市推動燃油鍋爐改為燃氣，使台中空汙基底下降，也是很有智慧的措施。

莊秉潔表示，他一直倡議以乾淨的氣電取代煤電，減少紫爆。雖然台中市人口及車輛持續增加，但台中市這三年策略對了，讓空汙不但沒有增加，甚至大幅下降。今年上半年雖然乾旱，但台中紫爆日比去年少了7日，並從去年的17站降至今年10站。這些改善成果，都是許多公務員這幾年任勞任怨、不放棄改善才達到的。

(中時 )

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