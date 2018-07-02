台灣學術倫理醜聞多？中研院士將提建言

2018年07月02日 12:28 中時電子報 戴安瑋

中研院第33次院士會議今開幕，本屆會議將選出新的院士外，由於近年來台灣爆發一連串論文抄襲、數據造假的學術倫理醜聞，預料有院士將會在這次院士會議中討論及提建言。對此，網友說，「以前院士是值得令人尊敬的，如胡適，現有啥令人稱讚的實質成就嗎？」。

中央研究院院士會議今天舉行開幕典禮，將進行為其4天的會議，並選出新院士。《聯合報》報導，中研院院士會議每2年召開一次，每次會選出新科院士，新科院士計分數理科學組、工程科學組、生命科學組、人文及社會科學組等，每組選出10名以下新科院士，最多可選出40名新科院士。

但由於上一屆人文社會科學組僅提名5名院士候選人、3人當選，創下20年來人文新科院士最低紀錄，所以中研院今召開第33次院士會議前加強提名，其中人文社會科學組提名10名候選人，工程科學組也提名快20人，比去年多出逾一倍，預料競爭激烈。新的院士當選人中研院將於7月5日公布。

此外，會有院士在這次院士會議，針對近年台灣爆發一連串論文抄襲、數據造假的學術倫理醜聞，在院士會議專題議案報告，提出討論與建言。對此，網友表示，「在數十年前，也許社科院的院士是值得令人尊敬的，譬如胡適，而在現代，社科院院士有啥令人稱讚的實質成就?」、「院士已然成為怨士；毫無榮譽可言！」。

(中時電子報)