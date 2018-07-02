國防部 軍改有6萬人受影響

退休俸重新計算表格。國防部提供

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國防部人次室人勤處長董中興少將（見圖）2日例行記者會表示，約20萬名退伍軍人中，受影響人數共約6萬人，其餘14萬人未受影響；目前已加速接線人員專業訓練、增加專線窗口，解答退伍袍澤疑惑。(陳怡誠攝)
國防部因趕寄「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，導致錯誤百出，國防部緊急重印寄發，國防部人次室人事勤務處長董中興少將2日在國防部臨時記者會中證實，重印要再花80萬元、郵資費用350萬元，合計430萬元。(陳怡誠攝)
軍政副部長沈一鳴上將（見圖）2日國防部例行記者會表示，「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」6月30日已全數印製完成、寄發，相關金額也在1日撥款；同時國防部、退輔會已建立多元諮詢管道，提供懶人包、訴願救濟注意事項，目的就是希望能服務退伍袍澤。(陳怡誠攝)

國防部上午召開記者會，軍政副部長沈一鳴上將表示，「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」6月30日已全數印製完成、寄發，相關金額也在昨天撥款；同時國防部、退輔會已建立多元諮詢管道，提供懶人包、訴願救濟注意事項，目的就是希望能服務退伍袍澤。

人次室人事勤務處長董中興少將指出，約20萬名退伍軍人中，受影響人數共約6萬人，其餘14萬人沒有受到影響，但國防部仍必須依程序寄送處分書通知。

由於日前發生寄送退休俸處分書時，發生「跳格」導致退伍袍澤姓名、住址等出錯烏龍，董中興說，受影響為第一批、共5萬9469份，當下雖立刻通知郵局停止派送，但仍有約1萬3000份已送出，估計將多花郵費新台幣350萬元、印刷費80萬元，共430萬元。

(中時 )

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