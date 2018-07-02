卓冠廷：台中花博創造大效益 場館永續帶動地方繁榮

台中市政府新聞局長卓冠廷2日在廣播節目受訪時表示，台中花博以最少經費創造最大效益，花博結束後，硬體設備將轉型再利用，成為未來永續經營的觀光亮點。（盧金足翻攝）

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台中花博將在11月3日盛大開幕，台中市政府新聞局長卓冠廷2日在廣播節目受訪時表示，台中花博總預算88億元，相較台北花博總經費125億元，足足少了37億元；三天開幕式經費1億元，也低於台北花博開幕的2.2億元。市府希望以最少經費創造最大效益，花博結束後，硬體設備將轉型再利用為糕餅博物館及馬術競技場等，成為未來永續經營的觀光亮點。

卓冠廷上午在寶島聯播網節目接受主持人簡余晏專訪時表示，市府剛開始規劃花博地點時，只有在后里，沒想到農業局和中興大學監測發現石虎出沒在后里園區，因此將后里花博場地縮小，保留石虎棲地，將不足部分擴及到外埔及豐原園區，這三個地方都是合併前的台中縣區，希望藉由舉辦花博增加地方建設。

他強調，市長林佳龍不希望台中花博像台北花博一樣，僅是一次性的活動，展期結束後所有硬體建設就不見，因此豐原園區日後會轉變成糕餅博物館，后里馬場也花功夫整建馬術競技場，規模相當於香港的馬術競技場，期待未來可以成為觀光亮點，而大家在花博期間也能看到精采的馬術競技秀。

卓冠廷指出，台北花博開幕花2.2億元，但台中花博開幕三天活動則花1億元，民眾參加開幕甚至不用門票。而台北沒有花卉產業，中部地區本身就有不少花卉，如文心蘭、百合等，林市長也希望用中彰投花卉來呈現花博盛事，照顧中部花農。

值得一提的是，台中花博三大展區各有特色，尤其是后里森林園區背後彰顯的價值，非常值得參觀，可以看到團隊努力保留森林裡的每棵老樹，在周邊空地建場館，呈現美麗的森林風貌。為響應花博，台中市各大飯店用花卉入菜，花博期間也會推出花博特餐；糕餅業也跟市府合作，直接在外包裝盒印出花博相關文字、圖案，甚至有業者做出花博logo糕餅，全市大小企業都動起來挺花博。

(中時 )

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