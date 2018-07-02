頭份KTV聚集鬥毆警啟動快打 鳴2槍壓制逮3人

苗栗頭份一家KTV今天凌晨發生鬥毆事件，警方到場開3槍制止。(楊宗灝翻攝)

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苗栗縣頭份警分局警2日凌晨0時12分，接獲民眾報案，指頭份市一家KTV前聚集30至40人鬥毆，立即啟動快打勤務，出動23人到場，警方在現場對空鳴2槍壓制，帶回3涉案人偵辦。警方初步調查，鬥毆事件疑女子與人合照後被PO臉書，爭風吃醋可能是導火線。

警網陸續抵達現場發現大批民眾聚集，其中2名陳姓和葉姓共3男子仍不斷咆嘯，不聽制止並與執勤警員發生拉扯、推撞，甚至爆粗口以三字經辱罵警員，偵查佐張文駿為免事態擴大，對空鳴2槍加以制止，另巡佐古雲泉則噴灑辣椒水制止鬧事，隨後將3名涉嫌滋事及妨害公務男子帶回偵辦。現場另有蔡姓等6名民眾，因只在一旁圍觀未參與打架，警方抄錄資料後請他們離去。

其中受傷的林姓男子，事發前與不明人士發生衝突，過程中背部有挫傷已自行前往醫院就醫，表示等傷勢稍好時，再行到派出所提出傷害告訴。 警方訊後將陳嫌等3人依妨害公務罪嫌移送檢方偵辦，另將傳喚聚集人群到案說明。分局長賴銘助再次宣示淨化治安決心，呼籲民眾不要以身試法。

據了解，這家KTV先前才因深夜容留少年逗留並引發打群架事件而被勒令停業，凌晨再發生疑因爭風吃醋鬥毆事件。至於臉書社群PO出家長帶6歲小孩準備離開，卻被辣椒水波及一事，警方表示當時並未看見小孩，且辣椒水是朝滋事者噴，結果是家長討拍，反被打臉。(楊宗灝)

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