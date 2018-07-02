避免小病直衝大醫院 大醫院門診今起要求年減2％

2018年07月02日 12:55 中時 倪浩倫

為落實醫療分級，減少「小病直衝大醫院」的情形，健保署今日起，要求全國各醫學中心、區域醫院，得逐年減少其門診量，初步規劃一年減2％，5年內來到10％。健保署指出，此舉是為了改變民眾就醫習慣，但強調，當中並不包含「急重症、轉診」患者，仍是希望從慢性病、病情穩定的患者來做減量，上路首年估計影響80萬人次。

無論是距離近，還是較相信大醫院的口碑，不少民眾就算只生個小病，也都直接往大醫院跑，和病情較嚴重的患者擠在一起，也讓健保署持續推動醫療分級和雙向轉診，盼能改善民眾就醫習慣，讓資源留給有最急迫性、最需要的人。

健保署去年起開始推動分級醫療和雙向轉診，不只「診所把病情嚴重者轉來醫院」，也希望「醫院把病情穩定者轉到診所」，此外，也從去年4月起，在未經轉診就直衝大醫院，或病情不嚴重卻跑急診的情況下，要支付多60~100元的部分負擔。

健保署今指出，在經健保總額協商後，要求各醫學中心、區域醫院，門診量要逐年減少2％，一年後若發現未達標，未達標部分，健保署將不給予健保給付。減量部分，則是扣除「急重症、轉診」的患者，目標是落實輕症患者分流。

健保署副署長蔡淑鈴今表示，計算方式是對醫學中心和區域醫院，進行初級醫療比例1％的「限制」，換算下來，門診總人次即為2％。她補充，對於醫界呼籲「部分負擔應調高」，健保署也持續研議。

蔡淑鈴指出，有些病況穩定的慢性病患，只需固定拿藥即可，但若是到大醫院，無論是掛號還是候診，都容易等很久，此時若是到基層診所、小醫院，光是等待時間就明顯減少；但她也強調，民眾就醫習慣不容易立刻改變，需靠著政策長期推動，讓各大醫院和周邊診所建立垂直整合的醫療團隊，也能逐漸展現成果。

(中時 )