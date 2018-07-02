環太軍演孤立中國 ？陸媒：美國太自戀了吧

2018年07月02日 14:00 中時 楊家鑫

2018年的環太平洋軍演上周在夏威夷群島拉開序幕，美軍動員25國參加，原本也邀請大陸，但又稱大陸在南海動作頻頻，決定取消邀請。大陸環球時報報導稱，美軍擴大環太平洋軍演，但東協國家中尚有柬埔寨、緬甸、寮國缺席。然而即將在8月舉行的首次中國與東協海上聯合演習，東協10國沒有一個缺席；同時，環球時報還發表社評稱，美國認為環太軍演會「孤立」中國，這是美方太自戀，誇大了它給北京帶來的不舒服。

大陸環球時報引述海軍軍事專家張軍社指出，雖然今年的環太演習首次將越南納入，但當前的南海形勢趨緩降溫，呈現出積極發展的態勢，包括菲律賓和越南等南海爭端直接當事國在內的國家一致同意通過協商談判和平解決南海爭端。「所以美國通過環太演習分化地區國家的圖謀是不會得逞的」。

報導稱，大陸國防部26日宣佈，根據中國與東協各國防務部門領導人的共識，中國和東協10國年內將舉行海上聯演，以增進瞭解互信、擴大交流合作、維護地區和平穩定。張軍社表示，「這再次表明中國和東協國家有著維護南海地區和平穩定的共同願望。」

張軍社指出，實際上，此次美國組織的環太軍演，東協國家中尚有柬埔寨、緬甸、寮國缺席，而中國牽頭的即將在8月舉行的首次中國與東協海上聯合演習，東協10國均已欣然接受邀請。

環球時報還發表社評「環太軍演『孤立』中國？太自戀了吧」指出，美國取消了對大陸參加此次聯合軍演的邀請，並將此視為「懲罰」。雖然參加這一演習對大陸有益處，但是不參加也不構成什麼了不起的涵義。美方誇大了它拒絕中國參演給北京帶來的不舒服。

社評強調，這不是美國可以在亞太拉一個統一戰線共同對付中國的時代。「中國不必緊張，我們不妨做一個自信的看客，把浮想聯翩更多留給美國人吧。」

(中時 )