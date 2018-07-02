影射顏純左是「政治變色龍」挨告 精神科名醫不起訴

2018年07月02日 13:13 中時 陳志賢

精神科名醫王浩威，因去年9月前台南市副市長顏純左獲得厚生基金會第27屆醫療奉獻獎後，在專欄寫下「新品種的政治變色龍」，顏純左認為王文影射他，提告誹謗。台北地檢署認為王評論可受公評之事發表評論，2日不起訴王。

2017年9月醫療奉獻獎名單出爐，顏純左因長期致力於毒品防治、愛滋防治與降低竊盜犯罪率，獲得個人獎殊榮。9月26日，媒體刊登王浩威投書，指「大家關注的重點是他的得獎理由，以及行政院長頒獎時的措詞。」、「厚生基金會給這個獎，本來就一直有爭議。在每年的得獎名單中，幾乎有一半是相當明顯的酬庸或公關性質，而真正實至名歸的得獎人，反而是在為這些不應該得獎的人背書似的。」

王還提及，「這次獲得醫療貢獻獎的這位學長，嚴格說起來在醫療上並沒有太多的貢獻，特別是所描述的事蹟，他所扮演的角色幾乎微乎其微。」、「隨時間的演化，這些原本是藍色的政治生物，不知不覺也都染色成十分正統的綠，甚至是屬於深綠。 」

他指出，「十分錯亂的是：幾年以後，當他回到故鄉，越來越常在民進黨的活動裡看到他的名字，甚至跳出來擔任檯面上的人物，開始發表許多充滿黨外理想的言論，也果真進入到民進黨裡某一派系而成為該派系在當地的代表人物。 」

顏純左不滿王投書內容影射他是政治變色龍、獲獎有政治黑手介入，提告王浩威涉誹謗。王浩威辯稱，內文有部分不是在講顏，是在講述自己求學過程、大學時期校園政治風氣，並稱體報導指新潮流要推派顏參選台南市長，並非捏造。

檢方查出，顏純左與王浩威是高雄醫學大學學長、學弟，且文章前半段是評論獎項本身，並非針對個人；檢方認為，王浩威是針對可受公評之事發表評論，給予不起訴處分。

(中時 )