泉州市公安局長盧炳椿擬提名廈門副市長

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旺報

福建省委組織部1日發布公告，將省委擬提任正、副廳級領導職務和擬平級轉任重要崗位的19人予以任前公示。其中，7人擬提任正廳級領導職務（省管企業正職），4人擬平級轉任重要崗位，8人擬提任副廳級領導職務（省管企業副職）。

現任泉州市副市長、市公安局局長盧炳椿，擬提名為廈門市副市長人選。現任廈門市思明區委書記游文昌，擬任廈門海滄台商投資區黨工委副書記、管委會主任，提名為廈門市海滄區區長候選人。

盧炳椿2014年4月起任泉州市副市長、公安局黨委書記、局長。游文昌2011年7月當選思明區委書記，到本月為止，在這一崗位上已工作滿7年。現任海滄台商投資區黨工委副書記、管委會主任、海滄區區長的孟芊，於2017年1月當選廈門市副市長。

此次擬提任正廳級領導職務的幹部中，還有一位也頗受廈門人關注，他就是曾長期在廈門工作的林傑。現任省政府副秘書長、辦公廳黨組成員的林傑，曾先後任廈門市政府辦公廳副主任、黨組成員；廈門國際航空港集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理；廈門市國資委主任等職務。2015年11月起，林傑又先後任福建省國資委副主任、省政府副秘書長等職務。此次公示中，林傑擬任省委軍民融合辦副主任（負責常務工作），省人防辦（省民防局）主任（局長）、黨組書記。

(旺報 )

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