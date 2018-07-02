雨落袂停 彰化縣要成水鄉了！

2018年07月02日 13:30 中時 鐘武達

員林高中校門口也積水了，參加指考的考生要涉水進出考場。（鐘武達攝）

社頭鄉山腳路的積水情況依舊，造成交通相當的不便。（鐘武達攝）

彰化地區2日豪雨下不停，包括員林市區、社頭鄉山腳路一帶都傳出淹水災情，員林市靜修路與新義街更一度水淹小腳肚，不僅店家無法做生意，就連到員林高中參加大學指考的學生與準備前往員林基督教醫院看診的病患都要涉水才能通行，怨聲連連。

員林市靜修路與新義街當地居民說，近幾年每逢大雨路面就積水，水位高到都會淹進到住家，有店家還將淹水影片分享到臉書抱怨說「每次下大一點30分鐘就這樣」，相當無奈的感覺。

大學指考考場的員林高中，2日的豪大雨來襲也無法倖免於難，校門口積水到腳踝，考生要一定要涉水才能進出，有考生抱怨說，「全身從頭到腳都濕透，怎麼可能有好心情應考」。

社頭鄉民眾也在臉書「社頭人俱樂部」抱怨，指稱協和村山腳路加油站南段「下雨就變成大河」，有人說，該路段每逢大雨就淹水，這種現象已經存在幾十年，痛批政府治水無方。

針對豪雨帶來路面淹水情形，社頭鄉公所表示，這次因為是急降雨，雨勢來得又大又急，才會造成路面積水，但強調，近年來相關排水系統經過改善，積水很快在30分鐘內就消退，不像過去需要3小時。

員林高中表示，雖然豪雨造成校園部分區域積水，但並不影響考生的權益。

(中時 )