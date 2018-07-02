陸媒：美國正準備對大陸發起40年未有之挑釁

2018年07月02日 14:03 中時 楊家鑫

針對近來影響中美台關係的重大事件頻頻，大陸資深媒體人微信帳號「牛彈琴」刊登評論稱，第一件就是美國擬對大陸發起40年未有之挑釁，擬派駐海軍陸戰隊至台灣，協防「美國在台協會(AIT)」。如果這一要求獲得批准，意味著美國變相將AIT地位提升至「使領館級」，也意味台海局勢到了十字路口，屆時激起陸方的強烈反彈，「不排除兵戎相見，甚至一統山河。這種不世之功，也未必不是一種誘惑。」

大陸資深媒體人微信帳號「牛彈琴」發表評論指出，剛過去的這個週末，世界就發生了三件意味深長的大事。一些看似很不經意的細節，透露出別有用意的風向。

評論指出，第一件事就是美國擬發起40年未有之挑釁。美國國務院已提出要求，擬派駐海軍陸戰隊至台灣，協防「美國在台協會(AIT)」。如果這一要求獲得批准，將是40年來美國海軍陸戰隊重返台灣。意味著美國變相將AIT地位提升至「使領館級」。

評論稱，美國最近正不斷玩火。不顧中國強烈反對，美國推動《台灣旅行法》，試圖讓軍艦停靠台灣和雙方官員互訪。甚至美方還放出風來，要派美國航母穿越台灣海峽。「美台關係走向愈來愈逼近中方的紅線」。

第二件事，加拿大開始反擊，在美國對加拿大鋼鋁加徵關稅一個月後，加拿大也對約126億美國商品加徵報復性關稅，第三件事，川普正醞釀對歐盟的新行動，或將對汽車關稅展開調查。

評論強調，台海局勢已到了一個十字路口，如果美台持續向底線逼近，那激起的將是中方的強烈反彈，到最後真不排除兵戎相見，甚至一統山河。這種不世之功，也未必不是一種誘惑。此外，西方世界正陷入前所未有的分裂，這意味這世界確實正面臨百年未有之大變局。

評論稱，「是福不是禍，是禍躲不過。2018年已經進入下半場。史詩級貿易戰，正在進行中。真正的戰爭，或許也在醞釀。」

(中時 )