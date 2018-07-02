夏天開冷氣5大恐怖禁忌！吹錯方式竟變毒氣室

夏天開冷氣5大禁忌！吹錯方式恐變毒氣室。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

近來天氣飆高溫，大家恨不得整天躲在冷氣房，不過你知道嗎？冷氣如果開錯方式，不但浪費電還有可能對身體產生副作用。尤其對於常常冷氣開一整天、開著冷氣睡覺的人，以及開冷氣的順序，都會影響室內空氣品質，如果作法不正確，可能會傷害健康又傷荷包。

根據《健康時報》報導，夏天開冷氣有下列5大禁忌：

1. 進屋別急著開冷氣

大熱天很多人一進室內就急著開冷氣，但溫度驟降會讓舒張的血管猛然收縮，導致血壓突然升高，引發心血管疾病。

2. 先開冷氣再關窗

進屋後先開冷氣，等機體裡的污染物釋放之後再關門窗，可以減少氣喘等呼吸道疾病發生。

3. 每3小時要開一次窗

門窗緊閉的狀態下，3小時若不開窗，室內空氣就會不新鮮；6小時後，空氣污染會到嚴重的程度，可能危及健康。

4. 開冷氣睡覺最好側睡

有些人晚上睡覺時會張口呼吸，導致空氣中的灰塵進入呼吸道，而且氣流在口咽中流通，醒來容易口乾舌燥。因此建議在冷氣房睡覺時改成側睡，避免張口呼吸，可減少呼吸道的液體過度散發。

5. 冷氣時開時關最耗電

很多人開冷氣後，會覺得降溫後就可以關掉，等變熱時再開；但這樣開開關關不僅耗電，還會對冷氣機造成損害。正確作法是等室內降到適宜溫度時，改成中低風，就能減少耗能。

(中時電子報)

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