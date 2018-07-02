阿聯酋航空攜手杜拜航空 推出歐洲票價優惠16555元起

阿聯酋航空推出歐洲票價優惠，與杜拜航空共用班號遊歐不設限。圖 ：業者提供

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阿聯酋航空即日起推出歐洲航點機票優惠，特惠範圍包含與杜拜航空共用班號的航班，無論是正在規劃畢業旅行或暑假出遊的台灣旅客，皆能以更實惠的票價前往更多不同的歐洲航點網絡。經濟艙優惠票價未稅自新台幣16,555元起，商務艙85,777元起。

購票日期自即日起至2018年7月16日止，出發時間則自2018年7月23日至2019年1月30日止。欲了解更多資訊，可至阿聯酋航空網站https://www.emirates.com/tw 查詢，或洽各大旅行社。

暑假一向是旅遊旺季，根據交通部觀光局統計，2017年台灣旅客出國人次超過1,500萬人次，儘管亞洲地區仍是台灣旅客的首選，遊歐人次成長驚人，超過50萬人次造訪歐洲，與2016年相比大幅成長92％。

機票價格是許多旅客在規劃假期時的重要因素之一，2017年搭乘廉價航空出國的台灣旅客就達到900多萬人次。然而，犧牲舒適的機上空間與較高的行李限額以換取更加便宜的票價並非唯一選擇。

阿聯酋航空的票價優惠涵蓋與杜拜航空共用班號的航班，讓旅客不必在票價與飛行品質做取捨。唯一以A380寬體客機直飛台北–杜拜航線的阿聯酋航空，於2017年7月宣布與杜拜航空啟用共用班號服務，兩者皆以杜拜為轉運樞紐，因此阿聯酋航空的旅客可運用杜拜航空的航線網絡，深入探索杜拜航空30多個歐洲航點，杜拜航空的旅客可以無縫地轉往阿聯酋航空遍及六大洲的航點，提供旅客更彈性的航班安排以及更豐富的航點選擇。

不僅如此，訂購杜拜航空共用班號商務艙或經濟艙的阿聯酋航空旅客，在杜拜航空執飛的共同班號上同樣享有免費機上餐飲服務與行李限額，乘客們可在旅途中享受兩家航空公司提供的獨特飛行體驗。

此外，搭乘阿聯酋航空的家庭旅客可以享受阿聯酋航空在各機場提供的優先登機服務。為了讓小小飛行家們在機上不無聊，阿聯酋航空亦提供美味的機上兒童餐及各項孩童專屬服務，包括：提供眾多卡通與遊戲選擇的ice機上娛樂設備、精美玩具以及阿聯酋航空與孤獨星球合作的兒童旅行套組。阿聯酋航空更在杜拜機場為家庭旅客設立專屬報到櫃台，並提供免費的嬰幼兒推車，確保全家人都能享受到最舒適便利的旅程。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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