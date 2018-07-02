邱琦雯騎50歲限量偉士牌 左右不協調險爆衝

邱琦雯首度挑戰打檔車。（艾迪昇傳播提供）

友善列印
中時
邱琦雯上路前信心滿滿，架式十足。（艾迪昇傳播提供）
邱琦雯首次騎偉士牌，現場「聽課」就立刻上場。（艾迪昇傳播提供）

邱琦雯最近主演民視新8點檔《大時代》，頻頻挑戰極限獻出許多人生第一次。日前拍攝一場騎機車戲碼，劇組找來「高齡」50多歲的古董偉士牌打檔機車當她的座駕，她臨陣惡補換檔知識就直接上場，一開始她不以為意，騎得自在，但當工作人員告知該款偉士牌全台只剩下5輛，她開始皮皮剉，左右手不協調，邱琦雯苦笑：「跟我說只剩下5台，意思就是要我別騎壞了，擔心車比擔心我多，我壓力超大啊！」

邱琦雯戲中飾演從小被瞧不起、在戲班長大的苦命孤兒，後來變成歌女，為了想靠自己能力出頭天，培養出不認命的個性。劇中安排她借來偉士牌兜風，帶出她活潑野姑娘的一面。她首次騎打檔車，「憨膽」大噴發，在現場聽工作人員口頭教學，也沒經過演練特訓，聽課幾分鐘就現學現賣直接上路撇輪。對自己那麼好膽，她笑著表示：「本來就會騎車，所以平衡感沒問題，比較不會擔心。」

儘管她很快就上手，但左右手分工卻讓她吃足苦頭，「因為是打擋車，需要雙手配合，一邊離合器要放，一邊油門要加，要配合好才不會熄火，很難懂」。尤其被告知騎的是古董車，更叫她操作得心驚膽跳，「這款偉士牌的煞車得靠腳踩，我常踩太用力，造成突然急煞，把我自己嚇死」。邱琦雯表示從沒想過可以騎到爸爸年代的偉士牌，「實在太酷了」，所以特別在意騎乘的帥度，只不過每次急煞車時，雙腳總不自覺放下打直頂著路面，讓她嬌嗔「好醜喔」。

(中時 )

《甄嬛》陳建斌隔11年再添丁 蔣… 陳冠希床上挑逗片曝光 秦舒培不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。