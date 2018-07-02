邱琦雯騎50歲限量偉士牌 左右不協調險爆衝

2018年07月02日 13:56 中時 林淑娟

邱琦雯上路前信心滿滿，架式十足。（艾迪昇傳播提供）

邱琦雯首次騎偉士牌，現場「聽課」就立刻上場。（艾迪昇傳播提供）

邱琦雯最近主演民視新8點檔《大時代》，頻頻挑戰極限獻出許多人生第一次。日前拍攝一場騎機車戲碼，劇組找來「高齡」50多歲的古董偉士牌打檔機車當她的座駕，她臨陣惡補換檔知識就直接上場，一開始她不以為意，騎得自在，但當工作人員告知該款偉士牌全台只剩下5輛，她開始皮皮剉，左右手不協調，邱琦雯苦笑：「跟我說只剩下5台，意思就是要我別騎壞了，擔心車比擔心我多，我壓力超大啊！」

邱琦雯戲中飾演從小被瞧不起、在戲班長大的苦命孤兒，後來變成歌女，為了想靠自己能力出頭天，培養出不認命的個性。劇中安排她借來偉士牌兜風，帶出她活潑野姑娘的一面。她首次騎打檔車，「憨膽」大噴發，在現場聽工作人員口頭教學，也沒經過演練特訓，聽課幾分鐘就現學現賣直接上路撇輪。對自己那麼好膽，她笑著表示：「本來就會騎車，所以平衡感沒問題，比較不會擔心。」

儘管她很快就上手，但左右手分工卻讓她吃足苦頭，「因為是打擋車，需要雙手配合，一邊離合器要放，一邊油門要加，要配合好才不會熄火，很難懂」。尤其被告知騎的是古董車，更叫她操作得心驚膽跳，「這款偉士牌的煞車得靠腳踩，我常踩太用力，造成突然急煞，把我自己嚇死」。邱琦雯表示從沒想過可以騎到爸爸年代的偉士牌，「實在太酷了」，所以特別在意騎乘的帥度，只不過每次急煞車時，雙腳總不自覺放下打直頂著路面，讓她嬌嗔「好醜喔」。

(中時 )