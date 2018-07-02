LLB次青少棒》桃青少棒15比0 KO中國隊 提前結束比賽

2018年07月02日 13:56 中時 蔡依珍

桃園市青少棒代表隊2日15比0大勝中國隊，提前結束比賽，拿下3連勝。(桃市教育局提供)

桃園市青少棒代表隊2日15比0大勝中國隊，提前結束比賽，拿下3連勝。(桃市教育局提供)

桃園市青少棒代表隊2日15比0大勝中國隊，提前結束比賽，拿下3連勝。(桃市教育局提供)

桃園市青少棒代表隊2日15比0大勝中國隊，提前結束比賽，拿下3連勝。(桃市教育局提供)

桃園市青少棒代表隊氣勢如虹，2日在LLB次青少棒以15比0大勝中國隊，提前結束比賽，拿下3連勝，台灣時間3日上午10點將對上塞班島隊，歡迎大家一起為中華小將加油打氣，預祝他們能過關斬將，將亞太區代表權帶回來。

桃園市青少棒代表隊繼前兩場的好表現連續扣倒對手，2日延續連勝的氣勢，2局下在汪家毅的安打開啟攻勢，陳柏嵃、李樹勳、曾子祐的連續安打送回隊友，以5比0領先；4局下再度以連續安打進帳10分，以15比0的懸殊比數，幫助球隊大幅領先，提前結束比賽。

先發投手黃保羅是功臣，開賽狀況極佳，飆出11K，成功封鎖中國隊打線，讓對手遲遲無法站上得點圈，表現搶眼；打者部分陳柏嵃4打數2安打3分打點，李樹勳也有2支安打的好表現，曾子祐4打數2安打5分打點，終場中華隊在投手黃保羅的強力壓制及打者火力支援下，以15比0，勇奪第三勝。

相關訊息可至臉書粉絲專頁「按讚大集氣好棒」查詢，歡迎喜愛棒球的民眾一同關注為中華小將加油。

(中時 )