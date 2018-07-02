不畏「1490」 姚文智還要辦第三場造勢大會？

民進黨台北市長參選人姚文智的623造勢晚會，雖然出動「動員令」，但現場參加人數卻不如預期，甚至網友用空拍圖打臉人數「1490」，姚文智慘遭網友譏諷。 (圖／本報資料照)

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中時電子報
/整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智的623造勢晚會，雖然出動「動員令」，但現場參加人數卻不如預期，甚至網友用空拍圖打臉人數「1490」，姚文智慘淪為網友茶餘飯後的笑點。不過，姚文智似乎並沒有被「1490」打敗，反而越挫越勇，網路上傳姚文智715將再舉辦一場造勢活動，網友崩潰喊「還來呀」！

網友於批踢踢發文引用民視新聞採訪姚文智的影片，影片中姚文智對記者表示「我們7月15日就有大造勢，後面也有很多，雙北共同合作的政見，相信會取得最後的勝利」。該名網友諷刺「一次不夠沒關係，二次太差也OK，可以第三次喲！你們以為姚姚會被你們這些酸民打敗嗎」！

底下網友留言，「目標突破1490」、「1663 -> 1490 -> 13??？」、「到底是多沒自信，要一直造勢催眠自己」，也有網友質疑姚文智的前是從哪裡來，怎麼有錢一直辦造勢晚會，「辦場晚會約500萬搞定。重點在媒體廣告，623那種廣告量，八位數應該跑不掉」、「民進黨真有錢」、「這次賴清德會出席嗎」！但更有網友直說那天是「715世足決賽，又要找理由了嗎XD」！

不過，姚文智的造勢活動是否指大型造勢，還是指民進黨的715全代會大造勢，目前還不得而知。不過若指的是715全代會，網友更期待，因為這表示民進黨新北市長蘇貞昌將有可能會出席，屆時蘇姚兩人的互動將會受到外界高度關注！

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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