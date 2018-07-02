土地銀行首度在花蓮開設暑期青少年羽球營

2018年07月02日 14:18 中時 范振和

花蓮家扶中心社工花蓮縣教育處長劉美珍（左）轉贈土地銀行致贈弱勢的運動背包 。（范振和攝）

土地銀行首度在花蓮開設羽球夏令營，數以百計的學員相當興奮。（范振和攝）

土地銀行培訓的國家級選手先下場示範羽球攻防技巧。（范振和攝）

受到0206花蓮大地震等因素影響，花蓮縣觀光產業依然一片慘綠，土地銀行關懷受災戶、弱勢團體，並盼為地方觀光產業盡一分心力，第一次在花蓮推出羽球夏令營，2日上午9時在宜昌國中舉行開訓典禮，讓每名獲贈運動衫、背包和水壺的學員，相當興奮。

暑期青少年羽球營於台北新店羽球館、花蓮宜昌國中同步舉行開訓典禮，土地銀行董事長凌忠嫄說，第一次在花蓮舉行羽球夏令營，由該行培訓的國家級選手指導羽球基本常識與技巧，盼達到寓教於樂的目的，該行除了致贈學員運動衫等霆動用品外，結訓時，還會致贈國手簽名球紀念。

市長魏嘉賢期待透過夏令營，做到「三好一公道」，讓學員們頭腦好、身體好、心情好，又蓄積厚實的道德精神；縣政府教育處長劉美珍希望土銀明年持續在花蓮推出夏令營，嘉惠更多的弱勢學童。

花蓮家扶中心社工督導代表弱勢接下凌忠嫄致贈的羽球拍、劉美珍代表接下運動背包後，羽球國手先示範各種羽球攻防技巧，宜昌國中校長劉玉明、行政院顧問方建興等人看得頻頻點頭稱讚。

(中時 )