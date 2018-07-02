教育部長懸缺一個多月 洪孟楷9字狠酸民進黨

圖為教育部。(中時資料照)

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中時電子報

教育部前部長吳茂昆請辭後，暫由教育部次長姚立德代理，今天傳出中國醫藥大學校長李文華已獲府方徵詢，並將出任教長，至於代理教長姚立德，則因拔管案無法定局，將另安排新職。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷諷刺表示，教長懸缺一個多月，「是在考核『台灣價值』嗎？」

外傳擔任中國醫藥大學校長的李文華，同樣也是中研院院士，他在近日獲府方徵詢出任教育部長，並擬於立院臨時會結束後，進行部分內閣改組時，再一併發布此一人事。不過李文華今上午參加中研院院士會議，對於傳聞被徵詢擔任教育部長，極力澄清，要外界無須多臆測。

對此，洪孟楷說教育部長已懸缺一個多月，相比上次吳茂昆即便上任前爭議不斷，但三天即拍板定案；現在一個多月也還未有人選，這樣的表現說重視教育，誰相信？「民眾更想請問民進黨政府，這樣拖拉請問是在考核部長『台灣價值』嗎？」

洪孟楷說蔡英文上任來，對於職務任命一直都讓人有政治凌駕專業之感，教育部長一個多月未指派，懸缺代表無人可用？還是找不到符合蔡英文心目中台灣價值人選？此外，李文華竟馬上被爆擁有雙重國籍。洪說，依造過去民進黨檢視所有官員的標準，包括不應去大陸交流、不能有雙重國籍等等，民眾就更會放大眼睛來看，民進黨之後會推出什麼樣的人選，過去是否都能禁得起檢驗。

(中時電子報)

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