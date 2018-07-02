指考／國文文白各半、取材多元 「移民工文學」首度入題

107學年度指定科目考試2日進入第二天，約五萬名考生全數上場應試，圖為一早家長提著大包小包陪同考生至考場應考。(陳怡誠攝)

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旺報

少了寫作，國文並未變得更簡單！因應學測國文寫作獨立施測，107學年起指考國文全部都是選擇題，沒有過去占45%的非選擇題，但並沒有變得簡單。今年指考國文逾70%考閱讀及賞析，10個閱讀題組題幹字數大增；內容方面文白各半、取材多元，「移民工文學」首度入題。

10個閱讀題組選材豐富，包括《蘭亭集序》學術論文、螟蛉子的真實生態、移民工文學獎、連載小說、「淡」的性格、比較《史記》與《漢書》優劣、子貢論等。

今年10個閱讀題組共29題，題數占比近7成；題幹字數大增，其中2個題組文長超過800字，還有600字以上的文言閱讀。另有文章與圖表組合的綜合文本，或是不同文章的組合，呈現跨文本與多元的閱讀形式；試題可說是「量大質精」。

中山女高教師李明慈表示，今年試題設計新穎用心、文學性高且選項有陷阱；特別推崇移工文學題組（文章和圖表結合）及共享經濟題組（古今對讀）。「今年難度跟指考範例卷差不多，所以大家一定要參考範例卷！」

建國高中教師周杏芬指出「螟蛉子」這一題是古文與現代科學結合，《蘭亭集序》這一題比較蘭亭詩和蘭亭序，都很有深度。中正高中教師張青松表示，生活化是今年考題要展現的精神，例如共享經濟；另外移民工文學題組也藉著考題讓大家去重視這個群體，整體來說出題用心，盡可能兼顧深度、廣度。

考題沒範圍，成功高中教師李仁展說很多人問他：「那國文課本還要不要讀？」他認為即使是沒範圍的閱讀測驗也要有國文課本的基礎，例如連橫這一題要知道黃山谷、杜工部是誰；又如蘭亭集序這一題要知道文本內容，課本的熟讀和了解依然非常重要。

(旺報 )

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