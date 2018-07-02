墨總統大選 第三勢力羅培茲獲壓倒性勝利

羅培茲第3次角逐總統大位終於成功。(路透)

友善列印
中時電子報

墨西哥包括總統職在內大規模的綜合選舉在1日登場，初步的投票結果顯示，代表左翼政黨國家復興黨的候選人「阿姆羅」羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）獲得壓倒性的勝利，成為墨西哥建立憲政共和國後，第一次取得墨西哥政權的第三勢力當選總統。

墨西哥國家選舉委員會表示，羅培茲初步預計獲得53%的選票，是他主要對手的2倍，其他3個總統候選人也率先承認敗選。現任墨西哥總統潘尼亞（Peña Nieto）也已經致電恭喜他當選，並且表達會協助讓政權順利轉移。

除此之外，墨西哥鄰居美國的總統川普也已經在推特上恭喜羅培茲，並稱期待與他一起工作，兩國還有很多可以互利的合作可以討論。

羅培茲這次代表國家復興運動（Morena）贏下總統大位，也是墨西哥自從1934年以來，打破只由革命制度黨（PRI）以及國家行動黨（PAN）執政的狀況，以「突破兩黨惡鬥」的政見口號，成功成為第一個民選取得墨西哥政權的第三勢力。

現年64歲羅培茲以他的全名的縮寫「阿姆羅」（Amlo）為人所知，出身於墨西哥塔巴斯科州的中產家庭，他在大學時代就選擇了踏上政治之路，畢業後加入了長期一黨獨大的革命制度黨。

羅培茲與他的妻子在大選深夜和支持者在造勢大會上歡喜慶祝。(美聯社)

隨著政見的改變，他在2002年加入民主革命黨，並代表該黨在2000年選上了首都墨西哥城市長。之後便展開了他3次競選總統的馬拉松，他先是在2006年以0.6%的得票率差距，敗給了右派國家行動黨的卡德隆（Felipe Calderón）。接著又在2012年敗給了革命制度黨的現任總統潘尼亞。

羅培茲接著在2014年創立了國家復興黨，並在今年代表該黨出選總統，主打終結貪汙、菁英分贓的情況，最終獲得多數人民的青睞。而他上台首要面對的是，墨西哥日益惡化的暴力、謀殺以及毒品問題。

(中時電子報)

文章來源：Winner at last: Who is Mexico's Andrés Manuel López Obrador?

文章來源：Lopez Obrador scores landslide victory as Mexico votes for change

陸媒：美國正準備對大陸發起40年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。