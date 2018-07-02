「晨禎盃第1屆羽球公開賽」即日起開放報名

晨禎營造總經理王水樹（前排左三）花錢鼓勵員工運動、拿獎金。（圖／業者）

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台中晨禎營造多年來推廣運動有成，員工組成的運動社團更是五花八門，晨禎總經理王水樹還花錢鼓勵員工運動、拿獎金；今年更擴大舉辦「晨禎盃第1屆羽球公開賽」，報名費用將全數捐給十方啟智文教基金會附設十方啟能中心，讓員工運動流汗也能響應公益。

晨禎盃這次的活動主軸以「誠真踏實、羽愛同行」為號召，希望大家在忙碌的工作生活中，以誠心結交朋友、用羽球運動來調劑身心。王水樹強調，一般人對營造業多存在工人階級的印象，為了扭轉形象，內部推動「讀書、運動、做公益」作為企業文化，成立多項社團，如社會服務社、羽球社等。

而十方啟能中心是晨禎營造多年來關懷的重要社福單位，先前曾花近四百萬元修繕校舍、完成中心的設備更新及健康步道整修，讓學生有良好的上課環境；此次舉辦羽球比賽，也將全部活動報名費捐出，盼替智能障礙的青少年盡一份心力。

「晨禎盃第1屆羽球公開賽」9月30日於台中普那羽球運動會館舉辦，總獎金達6萬元，期盼帶動公益關懷的社會風氣，讓各位球友也在參與賽事的過程中，共同實踐愛心公益的社會責任。

本次活動將採線上報名，報名上限為32隊，報名費每隊1,500元，網路報名即日起至8/5截止，預計8/10進行賽事抽籤、8/20公布賽程於活動官網。歡迎各界以「企業」或「機關」名義組隊報名，每隊6~8人進行團體賽，採三點雙打制。

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